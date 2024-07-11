Беспилотники Университета Иннополис будут доставлять кровь для генисследований

Фото: пресс-служба Университета Иннополис

Беспилотники Университета Иннополис начнут доставлять образцы крови. Местом апробации новой робототехнической системы стала Сахалинская область. Отметим, что проект реализуют в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030. Дальний Восток».

«БПЛА начнут перевозить образцы пуповинной крови новорождённых. Дрон доставит кровь из центральных районных больниц Сахалинской области в перинатальный центр Сахалинской областной, где образцы пройдут первичную обработку и отправятся в медико-генетический центр Тихоокеанского медицинского», рассказали в пресс-службе университета.

Далее их изучат с помощью технологии NGS («секвенирование нового поколения»), позволяющей изучить ДНК ребёнка.

Чтобы эффективнее использовать БПЛА, в контейнере дрона сделали дополнительные пробирки для крови пациентов, находящихся в тяжёлом состоянии.

«Внедрение медицинских технологий с использованием БАС — это серьёзный инжиниринговый процесс, требующий объединения усилий органов исполнительной власти, медицинских организаций, разработчиков беспилотных авиационных систем, программистов и научных работников медицинских университетов. А актуальность применения новых высокотехнологичных систем для транспортировки биологических образцов, лекарственных препаратов или медицинских устройств в особых условиях Дальнего Востока и Арктики просто несомненна», - сказал проректор по развитию Тихоокеанского Медицинского Сергей Лебедев.

Он добавил, что в отдалённых населённых пунктах остро встают вопросы погодных условий, проходимости дороги, занятости персонала лечебного учреждения, а в больших городах — непредсказуемый дорожный трафик. Но данный проект решит проблему сложной транспортировки.

Для оперативной доставки биологических образцов партнёры выбрали InnoVtol — беспилотный самолёт с вертикальным взлётом и посадкой, разработанный специалистами из Университета Иннополис.

«Специалисты Центра БАС университета Иннополис максимально локализовали производство беспилотника InnoVtol — электроника, ПО, конструкция дрона разработаны на базе нашего ИТ-вуза. Аппарат работает в автоматическом режиме, в том числе с помощью методов машинного обучения. Благодаря этому он самостоятельно проходит необходимый маршрут, обходит препятствия и может диагностировать собственное состояние, сообщая о каких-то неполадках. Такой беспилотник может мониторить территории, инспектировать промышленные объекты, проводить аэроразведку. И мы рады, что теперь нашу разработку можно использовать в таком важном вопросе, как медицина», — рассказал замдиректора, руководитель ПИШ Университета Иннополис Искандер Бариев.

В течение августа в Сахалинской области будет проходить процесс апробации и инжиниринга данной технологии: разработчики Университета Иннополис исследуют предполагаемый маршрут полёта и автоматизируют процессы погрузки, взлёта и посадки устройства. За его работой будет следить оператор, находящийся в Южно-Сахалинске. Обучение основам управления и обслуживания дронов пройдут работники Сахалинской областной клинической больницы и перинатального центра.

После этих работ разработку внедрят на Дальнем Востоке и в Арктике.

«Прежде всего, мы ставим перед собой задачу — адаптировать новые технологии для условий Дальнего Востока. Конечно, в перспективе подобные дроны могут использоваться и для доставки лекарственных средств, и для перевозки медицинского оборудования. Надеемся, что после получения первых результатов работы наша идея вызовет интерес у органов управления здравоохранением других субъектов Дальнего Востока. Мы сделаем всё возможное для того, чтобы подобные высокие технологии на стыке инженерии, программирования, генетики и медицины были поставлены на службу жителю Дальнего Востока России», — добавил ректор Тихоокеанского Медицинского, член-корреспондент РАН Валентин Шуматов.

Напомним, Университет Иннополис является одним из учебных центров в рамках федерального проекта «Кадры для беспилотных авиационных систем» национального проекта «Беспилотные авиационные системы».