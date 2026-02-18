Университет Иннополис вновь вошел в топ-5 вузов России по качеству приема

Университет Иннополис в прошлом, 2025 году занял четвертое место в рейтинге вузов России по качеству приема абитуриентов. Исследование качества приема в российские университеты представила Высшая школа экономики.

По сравнению с 2024 годом IT-вуз из Татарстана опустился на одну позицию. Средний балл ЕГЭ немного уменьшился, с 87,5 до 87, а число поступивших выросло с 438 до 481.

Университет Иннополис на этот раз опередил Центральный университет, поднявшийся за год сразу на пять позиций – с 8-го места на третье.

Успех этих двух университетов в НИУ ВШЭ объясняют «их качественном отличием от традиционных негосударственных вузов».

Речь идет об IT-направлении вместо социально-гуманитарного цикла и ориентации не на не сумевших поступить в государственные вузы, а на победителей олимпиад и 90-балльников, о тесной связи с практикой и грантами основной части студентов от российских корпораций, а также об «активнейшей работе с талантливыми школьниками» вместо «стратегии последнего дня».

При этом по качеству платного приема Университет Иннополис в 2025 году стал вторым, пропустив на первое место Центральный университет. Средний балл ЕГЭ у платников в татарстанском вузе снизился с 84,9 до 83,2, а их количество увеличилось с 328 до 347.

В 2025 году мониторинг охватил 815 вузов, в том числе 395 головных государственных университетов, 329 филиалов и 91 негосударственное высшее учебное заведение (в 2024-м их было 803). По каждому из них рассчитывались средние баллы ЕГЭ поступивших, основанные на стандартизированной методике.