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Общество 1 февраля 2025 08:59

Университет Иннополис вошел в тройку самых сложных для поступления вузов России

Университет Иннополис вошел в тройку самых сложных для поступления вузов России
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Университет Иннополис стал третьим среди вузов России по сложности поступления. Это следует из «Мониторинга качества приема в вузы», проведенного в 2024 году Высшей школой экономики при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ, сообщает РБК.

В 2024 году для поступления на бюджет в Университет Иннополис средний балл ЕГЭ должен был составлять 87,5. Это на 1,3 меньше, чем в 2022 году.

При этом количество зачисленных студентов в Университете Иннополис составило 0,4 тыс. человек — на 78,7% больше, чем в 2022-м.

На первом месте по сложности поступления среди российских вузов в 2024 году оказался МФТИ — средний балл, необходимый для поступления в этот вуз, равнялся 97 (на 0,2 больше, чем в 2022-м). На втором месте разместился НИЯУ МИФИ со средним баллом 89,9 (на 1,8 больше, чем в 2022-м).

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#университет иннополис #рейтинг вузов #егэ
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