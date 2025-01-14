Университет Иннополис занял третье место в рейтинге вузов РФ по качеству приема

Университет Иннополис в прошлом году занял третье место в рейтинге вузов России по качеству приема абитуриентов. Исследование качества приема в российские университеты представила Высшая школа экономики.

«В 2024 году технические университеты и вузы, имеющие крупные инженерные школы, впервые заняли половину топ-20 российских вузов по качеству приема. Первые три места по качеству общего приема занимают именно технические университеты – Физтех, МИФИ и Иннополис. Ни один из ведущих технических вузов не показал снижения качества общего приема по сравнению с 2023 годом, и практически все технические вузы показали повышение качества приема по сравнению с 2022 годом», – говорится в сообщении.

Согласно исследованию, средний балл бюджетного приема в вузы в прошлом году составил 70,2, платного – 64,1. При этом наблюдается рост числа зачисленных на платные места, на 9,8% по сравнению с 2023 годом, при небольшом падении качества приема.

В то же время в Казанском федеральном университете и СПбГУ наблюдается снижение среднего балла ЕГЭ по сравнению с 2022 годом. «Это происходит из-за того, что вузы поменяли стратегию набора, сильно расширив платный прием», – уточняется в сообщении.

Кроме того, во всех крупных вузах увеличилось количество зачисленных абитуриентов, за исключением Казанского федерального университета.

В исследовании также выделены вузы, где стоимость получения высшего образования в 2024 году выросла быстрее, чем доходы населения. Среди крупнейших вузов наиболее значимо стоимость обучения за год увеличилась в Московском техническом университете связи и информатики – почти в 2,5 раза. А наименьший рост среди крупнейших вузов демонстрирует Казанский федеральный университет — на 17,6%.

Исследование качества приема в российские университеты Высшая школа экономики проводит с 2010 года. Оно базируется на данных из открытых источников – официальных сайтов вузов.

В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. В прошлом году – 803 вуза.