Татарстанцам рассказали, кто будет назначать новое универсальное пособие семьям с детьми

Новое универсальное пособие семьям с детьми будет назначать Социальный фонд России (СФР), который заработает в Татарстане с 2023 года, сообщил управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Фонд приступит к установлению универсального пособия семьям с детьми. Распоряжением правления Пенсионного фонда России создана рабочая группа по подготовке к выплате универсального пособия, в которую вошли заместители председателя правления ПФР, основные начальники департаментов и представители нескольких регионов, в числе которых есть и Татарстан», – сказал он.

Универсальное пособие будет назначаться беременным женщинам и семьям с детьми до 17 лет, если их среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума на душу населения, установленного в субъекте проживания. Пособие назначается по итогам комплексной оценки нуждаемости. При этом учитывается движимое и недвижимое имущество, доходы от вкладов. Выплаты назначаются сроком на 12 месяцев на заявительной основе.

Напомним, с нового года Отделение ПФР по РТ и ФСС Татарстана объединят в одну структуру, которая будет именоваться Фондом пенсионного социального страхования России по Татарстану.

Ранее Вафин также объяснил преимущества нового универсального пособия, отметив, что оно поможет оказать семьям с детьми адресную поддержку – начиная с беременности женщины до достижения ребенком 17 лет.