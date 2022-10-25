Пенсионный фонд Татарстана объяснил преимущества универсального пособия

С введением универсального пособия в 2023 году будет выстроена единая, адресная поддержка нуждающихся семей с детьми, начиная с ранних сроков беременности женщины до достижения ребенком 17 лет. Об этом сообщил сегодня на брифинге в Казани управляющий Отделением Пенсионного фонда России по РТ Эдуард Вафин.

«Увеличивается размер пособия для беременных: было 50%, станет 50, 75 или 100%, в зависимости от доходов семьи. Семьям с детьми до трех лет можно будет получать две выплаты сразу – и универсальное пособие из бюджета, и выплату из материнского капитала», – сказал он.

Вафин объяснил, что универсальное пособие предполагает возможность получения выплат, независимо от очередности рождений. При этом оно будет назначаться с учетом комплексной оценки критериев нуждаемости семей. Общий размер выплат сохранится на прежнем уровне, а у кого-то даже увеличится, заметил спикер. Универсальное пособие носит заявительный характер.

Напомним, о введении универсального пособия для семей с низкими доходами стало известно в сентябре. Глава Правительства РФ Михаил Мишустин пояснял, что для получения пособия необходимо подать одно заявление, сделать это можно будет как дистанционно через портал госуслуг, так и лично в МФЦ или фонде соцстрахования.

18 октября Госдума приняла проект о выплате универсального пособия детям и беременным женщинам.