Эдуард Вафин об объединении ПФР с ФСС: «К оптимизации кадров мы еще придем»

С нового года Отделение ПФР по РТ и ФСС Татарстана объединят в одну структуру, которая будет именоваться Фондом пенсионного социального страхования России по Татарстану. Со временем это приведет к оптимизации кадров, сообщил корреспонденту «Татар-информа» управляющий ОПФР по РТ Эдуард Вафин.

«По сути, происходит переименование Пенсионного фонда в Социальный фонд. Все выплаты, пособия, которые на сегодняшний день выплачивают Пенсионный фонд и Фонд социального страхования, при этом сохраняются», — пояснил собеседник агентства.

По словам чиновника, реорганизация двух социальных ведомств на выплатах гражданам никак не скажется, все изменения касаются лишь организационных моментов. Людям обращаться за назначением выплат и пособий с января 2023 года станет проще и удобней, поскольку больше не придется ходить в разные инстанции.

«Гражданин сможет обращаться в обе клиентские службы. Допустим, человек стал инвалидом. Он технические средства реабилитации сейчас оформляет на Кави Наджми, а пенсию — в органах Пенсионного фонда. В дальнейшем будет работать общая клиентская служба», — привел пример Вафин.

Спикер отметил, что «одна точка входа появится и на просторах глобальной сети». Речь идет о создании объединенного сайта. Собеседник «Татар-информа» уверен, что реорганизация в целом пойдет на пользу людям.

«Вам нравится структура МФЦ? Наверное, нравится. Вы приходите в МФЦ и получаете в одном месте услуги ГИБДД, Кадастровой палаты, Пенсионного фонда», — заметил он.

Оба здания, которые сейчас занимают Отделение ПФР по РТ и Региональное отделение ФСС РФ по РТ, останутся за объединенной организацией. Таким образом, люди смогут обращаться в обе клиентские службы по общим вопросам.

Впрочем, при этом возможно сокращение числа сотрудников. «К оптимизации мы рано или поздно придем, это моя цель», — подчеркнул Вафин.

На просьбу ответить, кто может возглавить объединенную организацию, он отреагировал следующим образом: «Это творческий вопрос. Решение примет председатель правления Пенсионного фонда». И добавил: «Все реквизиты, ОГРН, ИНН, КПП, останутся наши — Пенсионного фонда».