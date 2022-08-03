УНИКС подписал контракт с разыгрывающим сборной Македонии

УНИКС подписал арендное соглашение с разыгрывающим сборной Македонии Ненадом Димитриевичем. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Отмечается, что аренда бывшего баскетболиста испанской «Валенсии» рассчитана на один сезон.

В минувшем сезоне македонец в 10 матчах Еврокубка-2021/22 в среднем набирал 5,5 очка и отдавал 3,9 ассиста за 16,2 минуты на паркете. В чемпионате Испании Димитриевич провел за «Валенсию» 22 игры, в которых его средние показатели составили 9,6 очка, 4,1 передачи и 1,8 подбора за 19,3 минуты игрового времени.

Стоит отметить, что 24-летний баскетболист является экс-партнером по «Валенсии» Луи Лабери, который недавно также перешел в УНИКС. В минувшем сезоне «Валенсия» вместе с Димитриевичем и Лабери вышла в полуфинал Еврокубка, где проиграла будущему победителю турнира итальянскому «Виртусу» со счетом 73:83

С 2020 года Димитриевич защищает цвета сборной Северной Македонии

Ранее стало известно, что казанский клуб впервые за долгое время заявил основную команду для участия в розыгрыше Кубка России.