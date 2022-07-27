УНИКС подписал контракт с форвардом сборной Франции Лабери

УНИКС подписал контракт с форвардом сборной Франции Луи Лабери. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба. Отмечается, что соглашение с экс-баскетболистом «Валенсии» рассчитано на один сезон.

В минувшем сезоне француз в 19 матчах Еврокубка-2021/22 в среднем набирал 8,0 очка и делал 5,2 подбора за 21,9 минуты игрового времени. В чемпионате Испании Лабери провел за «Валенсию» 33 игры, в которых его средние показатели составили 5,9 очка и 4,1 подбора за 19,2 минуты на паркете.

В 2019 году в составе сборной Франции форвард стал бронзовым призером чемпионата мира в Пекине. Помимо «Валенсии» 30-летний баскетболист выступал также за французские «Тулон» (2011–2012), «Пари-Леваллуа» (2012–2017) и «Страсбур» (2017-2018).

Стоит отметить, что Луи Лабери станет первым уроженцем Франции в истории УНИКСа.

Ранее стало известно, что казанский клуб впервые за долгое время заявил основную команду для участия в розыгрыше Кубка России.