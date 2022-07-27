УНИКС примет участие в розыгрыше Кубка России

УНИКС заявил основную команду для участия в очередном розыгрыше Кубка России.

Казанцы вступят в борьбу за трофей с четвертьфинальной стадии. Первым соперником УНИКСа станет победитель 1/8 финала «Нижний Новгород» – ЦСКА-2 Москва/«Русичи» Курск (встречаются в 1/16 финала).

Участники «Финала четырех» Кубка России определятся по сумме двух игр (дома и на выезде). Первые четвертьфинальные матчи состоятся 24 или 25 января 2023 года, ответные – 9 или 10 февраля 2023 года. «Финал четырех» запланирован на 17–19 марта 2023 года.



Помимо УНИКСа, свои основные команды для участия в Кубке страны заявили еще 4 клуба Единой Лиги ВТБ. Среди них обладатель трофея «Самара», действующий чемпион России «Зенит» (Санкт-Петербург), «Пари Нижний Новгород» и МБА (Москва).



В связи с отстранением российских клубов от участия в европейских соревнованиях, Российская федерация баскетбола разрешила командам заявлять для участия в Кубке России в сезоне-2022/23 иностранных баскетболистов (но не более двух).

В последние годы клубы Единой лиги ВТБ в розыгрыше Кубка России не участвовали, оставив эти соревнования для команд ниже уровнем. А когда за почетный трофей боролись сильнейшие, трижды — в 2003, 2009 и 2014 гг. обладателем Кубка России становился УНИКС.