УНИКС объявил о расторжении контракта с американским защитником Кэнаном

Казанский УНИКС и американский защитник Айзея Кэнан приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что 30-летний американец выступал в составе казанского клуба на протяжении двух последних сезонов. Вместе с УНИКСом Кэнан в прошлом сезоне стал серебряным призером Еврокубка и Единой Лиги.

Чуть ранее Кэнан прокомментировал свой отъезд из Казани, заявив, что он никогда не бросит своих братьев.

Напомним, в начале марта казанский УНИКС объявил об уходе сразу шести легионеров. Помимо Кэнана Казань покинули защитники Лоренцо Браун и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Позже в расположение команды вернулся лишь итальянец Списсу, а с американцем Джоном Холландом контракт был расторгнут.