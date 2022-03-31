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Спорт
31 марта 2022  19:58
Дамир Садриев

УНИКС объявил о расторжении контракта с американским защитником Кэнаном

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Казанский УНИКС и американский защитник Айзея Кэнан приняли решение о расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что 30-летний американец выступал в составе казанского клуба на протяжении двух последних сезонов. Вместе с УНИКСом Кэнан в прошлом сезоне стал серебряным призером Еврокубка и Единой Лиги. 

Чуть ранее Кэнан прокомментировал свой отъезд из Казани, заявив, что он никогда не бросит своих братьев.

Напомним, в начале марта казанский УНИКС объявил об уходе сразу шести легионеров. Помимо Кэнана Казань покинули защитники Лоренцо Браун и Марко Списсу, а также форварды Джаррел Брэнтли, Джон Браун и Джон Холланд. Позже в расположение команды вернулся лишь итальянец Списсу, а с американцем Джоном Холландом контракт был расторгнут. 

#БК Уникс #баскетбол #единая лига втб
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