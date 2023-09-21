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Уничтоженное надгробие Ибрагима Юнусова собирались признать объектом культурного наследия
Разрушенный надгробный памятник татарского купца Ибрагима Юнусова планировали внести в перечень объектов культурного наследия Татарстана. Об этом рассказал старший научный сотрудник Института истории Ш. Марджани АН РТ Айдар Ногманов на круглом столе «Эпиграфическое наследие Республики Татарстан: проблемы сохранения и изучения», сообщает издание «Миллиард.Татар».
Сейчас рассматривается восстановление памятника, стоявшего на Ново-Татарском кладбище Казани, из уцелевших фрагментов.
«Если после разбирательства будут установлены виновные, то их могут обязать восстановить надгробие Юнусова. У нас есть фотографии надгробия, и в России есть мастера, которые сумеют произвести должные работы», — подчеркнул Ногманов на мероприятии, организованном в интституте.
Подробнее об этом случае можно прочитать в статье Время или вандалы: кто в Казани разрушил памятник Ибрагим-баю, меценату Юнусову.
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