Время или вандалы: кто в Казани разрушил памятник Ибрагим-баю, меценату Юнусову

Непонятно, разрушился ли под воздействием природных факторов или помогли

Мы начали осмотр не с главного входа, а со стороны улицы Меховщиков. Сразу перед нами предстало татарское кладбище с надгробиями XIX века, которые были в хорошем состоянии. Поначалу не было никаких признаков того, что кто-то сознательно разрушал памятники.

Пока мы углублялись в центр некрополя, один из старожилов рассказал, что якобы основная причина уничтожения памятника Юнусову заключалась в жалобах посетителей на то, что камень мешает проходу.

«Посмотрите какие широкие здесь аллеи. Тут машина сможет проехать. Если мы захотим с нее свернуть, то мешать нам будут не старые надгробия, а металлические ограды, которые образуют здесь целый лабиринт», – сетовал наш собеседник.

Двигаясь по главной аллее, мы увидели обломки разбитого надгробия, аккуратно сложенного вдоль дороги. Сотрудник института истории Марджани Айдар Гайнутдинов, осмотрев его остатки, заявил, что памятник можно датировать 50-и годами XX века. Непонятно, разрушился ли он под воздействием природных факторов или ему помогли. Двигаясь далее мы увидели еще несколько разрушенных надгробий.

Якобы из-за того, что памятник Юнусова покосился на ограду соседнего захоронения, его демонтировали. Надмогильную плиту превратили в груду обломков Фото: © «Миллиард. Татар»

Табличку Юнусова прикрепили к чужому памятнику

Найти могилу казанского купца Ибрагима Юнусова, который за некоторые выходки у татар слободы получил даже прозвище Озын Ибрай (Длинный Ибрагим), нам помог каталог Ново-татарской слободы. Здесь отражены все надгробные памятники вплоть до 1930-х годов. Фотография памятника Ибрагима Юнусова и его местоположение отображено в справочнике. В итоге, пробираясь сквозь заросли и лабиринты оград, мы дошли до участка под номером 20 и нашли то, что осталось от могилы Юнусова.

Могила занимала площадь 2 кв. метра. Якобы из-за того, что памятник Юнусова покосился на ограду соседнего захоронения, его демонтировали. Надмогильную плиту превратили в груду обломков. Сопровождавший нас Айдар Гайнутдинов нашел кусочек плиты, где арабицей было выбиты первые буквы имени и фамилии усопшего мецената.

Арабицей на обломке выбиты первые буквы имени и фамилии усопшего мецената Фото: © «Миллиард. Татар»

Интересно то, что рядом с обломками находилось огромное каменное надгробие высотой около двух метров, где была табличка с указанием, что именно этот памятник принадлежит Ибрагиму Юнусову. Получается, разрушили другое захоронение?

Айдар Гайнутдинов, изучив надгробие, пришел к следующему заключению. «На памятнике установили табличку “Коммерции советник Юнусов Ибрагим Губайдулович”. Табличка тут установлена неправильно, потому что памятник принадлежит совершенно другому человеку. На лицевой части памятника, где установлена табличка, все стерто, но сзади мы можем прочесть следующие: “Махруй, дочери Мухаммаджана”. То есть это вообще женское захоронение. По поводу этой таблички администрация кладбища ни с кем не консультировалась, и я считаю, что эту табличку нужно убрать, чтобы не вводить людей в заблуждение», – возмутился исследователь.

Айдар Гайнутдинов: «Табличка тут установлена неправильно, потому что памятник принадлежит совершенно другому человеку» Фото: © «Миллиард. Татар»

Почему не установили памятник на главной аллее?

Уже идя к выходу, Гайнутдинов поделился мыслями, как можно сохранить подобные памятники. Остановившись у одного из надгробий у главного входа, он сказал: «Некоторые красивые памятники устанавливают вдоль главной аллеи, чтобы люди, заходя на кладбище, могли их видеть. Не знаю почему так не поступили с надгробием Ибрагима Юнусова, ведь место для него есть».

Финальной точкой нашей экспедиции стала администрация Ново-татарского кладбища. Мы хотели узнать, что сейчас с разбитыми остатками памятника татарского мецената и какие меры собирается предпринимать администрация для его восстановления.

К сожалению, директора кладбища на месте не оказалось, но остатки разбитого памятника нам показали. Работники кладбища убрали его с аллеи и перенесли на кладбищенский склад. Что будет дальше? Мы продолжим следить за ситуацией.

Семья Юнусовых. Фото начала ХХ века Фото: tatarica.org

Кто такой Ибрагим Юнусов: от шуток над гостями до встречи с сыном Александра II

Ибрагим Юнусов был казанским купцом первой гильдии, общественным деятелем, почетным гражданином Казани, напомнил Айдар Гайнутдинов. Вместе с братом Исхаком он владел мыловаренными и свечными заводами в Казани и другими предприятиями. Годовой доход предприятий достигал 1,5 млн рублей.

Юнусовы основали мусульманский детский приют в Казани. Они построили мечеть Нурулла (Сеннобазарная), содержали и строили медресе.

Особые отношения были у Юнусова с богословом и татарским историком Шигабутдином Марджани. «Ибрагим Юнусов был знаком с Марджани и помогал ему, но потом между ними произошел конфликт. Он хотел, чтобы Марджани подчинялся своему патрону, а Марджани не пошел на это, потому что он был свободолюбивым и гордым человеком. Но в итоге, когда Юнусов умер, заупокойную молитву по нему читал именно Марджани», – рассказал Гайнутдинов.

Дом Юнусовых-Апанаевых до реставрации Фото: history-kazan.ru

Чтобы понять важность фигуры Ибрагима Юнусова достаточно упомянуть, что в 1863 году старший сын императора Александра II великий князь Николай Александрович, посетив Казань, решил узнать, как выглядит богатый татарский дом. Ему порекомендовали дом Юнусова. Посетив дом и увидев богатых мусульманок, князь сказал: «В России кончилось золото. Оно теперь в украшениях татарок».

Купец вошел в историю не только своей благотворительностью, но и экстравагантными поступками. «Длинный Ибрай» был знатным шутником. Представьте, вас приглашают в дом, кормят, поят чаем, и когда вы собираетесь уходить и вставляете ноги в свою обувь приходит понимание, что ее прибили к полу… Пока гость находится в ступоре на весь дом звучал громкий смех Юнусова. Или Ибрагим-бай бывало приглашал к себе домой шакирдов (студенты, как известно, народ всегда голодный) и специально ставил перед ними простую еду. Как только гости наедались, Юнусов велел подавать изысканные блюда, но гости не могли их уже есть из-за набитых животов.

Марк Шишкин Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В Казани не надо доказывать ценность объектов, связанных с памятью династии Юнусовых»

«Мне очень странно слышать эту новость», – прокомментировал ситуацию казанский краевед и экскурсовод Марк Шишкин.

По его словам, утрачиваются дома, элементы архитектуры и памятники, ценность которых еще нужно доказать.

«Но этот случай выходит за рамки. В Казани никому не надо доказывать ценность всех без исключения объектов, связанных с памятью купеческой династии Юнусовых. Именно сейчас завершается благоустройство Юнусовской площади. Ни одно мероприятие и публикация, посвященные благотворительности, не обходятся в Казани без упоминания юнусовского мусульманского приюта, основанного еще в 1844 году. Как вообще могло такое произойти?», – негодует эксперт.

Мансур хазрат Джалялетдинов Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Ситуацию с разрушением памятника мы попросили прокомментировать имам-хатыба мечети Марджани Мансура Джалялетдинова.

«Наш просветитель Шихабутдин Марджани сказал: “Когда я умру, поставьте такой памятник, чтобы его не смогли поднять четыре человека”. Уничтожение надгробий – это неправильно и является актом вандализма для любой религии. Я бы вот что сказал: на сегодняшний день молодежь не знает историю своего народа и его знаменитостей. Если бы вандалы знали, кому принадлежит этот памятник, они бы не стали его трогать. Воспитанию молодежи на сегодняшний день не уделяется должного внимания. Молодежь может зайти на территорию кладбища и начать там распивать, потому что там их полиция и люди не видят», – поделился имам-хатыб.

По версии Мансура-хазрата, памятник мог разрушиться и по естественным причинам. «Было множество случаев, когда надгробия разрушались из-за природного воздействия», – заметил он.

Мы обратились за официальными комментариями в МУП «Ритуал», в чьем ведении находится Ново-татарское кладбище. Но там заявили, что не уполномочены комментировать подобные события и перенаправили в мэрию Казани. Редакция направила запрос и туда, но официальный ответ на момент публикации не поступил. Мы готовы опубликовать комментарий мэрии Казани, когда будет в нашем распоряжении.

Ибрагим Юнусов (1806-1886) происходил из известного татарского купеческого рода Юнусовых. Запомнился современникам как купец, благотворитель, меценат. Учредитель мусульманского детского приюта. За благотворительность бы удостоен медалью и орденом Святой Анны III степени.