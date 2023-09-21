Ученые Татарстана опасаются массового разрушения могильных камней в республике

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Татарстанские исследователи опасаются массового разрушения татарских надгробных памятников, сохранившихся на территории региона. В Институте истории имени Ш. Марджани Академии наук РТ сегодня состоялся круглый стол «Эпиграфическое наследие Республики Татарстан: проблемы сохранения и изучения», сообщает издание «Миллиард.Татар».

По словам старшего научного сотрудника Института истории имени Марджани Айдара Гайнутдинова, «в Татарстане каждый год по естественным причинам разрушаются десять надгробных памятников».

С мнением коллеги согласился старший научный сотрудник Центра письменного наследия ИЯЛИ Азат Ахунов. «Каждый год мы фиксируем исчезновения одного-двух надгробий периода Волжской Булгарии. Для нас это страшная потеря», — подчеркнул он.

Помочь в решении этой проблемы могло бы определение правового статуса памятников. По мнению заместителя директора по научной работе института имени Марджани Марата Гибатдинова, «как только у надгробных камней появится правовой статус, они сразу кому-то понадобятся».

Традиция ставить могильные памятники появилась на территории нынешнего Татарстана после завоевания Волжской Булгарии монголами и включения ее в состав Золотой Орды. По оценке специалистов, в республике сохранилось около 20 тыс. могильных камней разного времени.

Подробнее об этих надгробиях можно прочитать в материале Эпиграфическая экспедиция: могильные камни Казанского ханства и поверья местных жителей.