«Умные» протезы и команды дому голосом: как в РТ помогают ветеранам с инвалидностью

После возвращения с фронта ветеранам с тяжелыми ранениями приходится буквально заново начинать свою жизнь. В этом им помогают социальные координаторы фонда «Защитники Отечества». Они сами оформляют документы и подают заявки на адаптацию жилья под особенности здоровья и получение протезов.





Ветераны СВО, которые после участия в боевых действиях потеряли ногу или руку, сегодня могут заниматься спортом, работать и выполнять обычные дела по дому

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Внедряем новые методики для эффективного возвращения ветеранов к мирной жизни»

Ветераны СВО, которые после участия в боевых действиях потеряли ногу или руку, сегодня могут заниматься спортом, работать и выполнять обычные дела по дому. Все это благодаря современным высокотехнологичным протезам. Получают их они благодаря поддержке государства и фонда «Защитники Отечества». Кроме того, фонд помогает адаптировать квартиры или дома, в которых они живут, под их потребности: оборудуют системой «Умный дом», пандусами в подъезде – продумывается все до мелочей.

За два года филиал государственного фонда «Защитники Отечества» в Татарстане обеспечил протезами, инвалидными колясками и прочими техническими средствами реабилитации более 3 200 ветеранов. Им предоставили протезы, коляски, тренажеры и многие другие средства реабилитации.

Анна Цивилева: «Мы обеспечиваем ветеранов высокотехнологичными протезами, постоянно следим за новыми технологиями и развитием реабилитационной отрасли, изучаем международный опыт» Фото: rais.tatarstan.ru

«Фонд ‘’Защитники Отечества’’ уделяет особое внимание вопросам реабилитации и протезирования. Мы обеспечиваем ветеранов высокотехнологичными протезами, постоянно следим за новыми технологиями и развитием реабилитационной отрасли, изучаем международный опыт. Продолжаем внедрять новые методики для эффективного возвращения ветеранов к мирной жизни», – рассказала статс-секретарь – заместитель министра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фонд уделяет особое внимание в том числе и подготовке специалистов, которые занимаются изготовлением, разработкой и обслуживание высокотехнологичных средств реабилитации. Благодаря этому за последнее время количество учебных учреждений, в которых проводится обучение, выросло с четырех до семи. Студентами таких вузов становятся в том числе и сами ветераны с инвалидностью.

Эльвира Мифтахова: «Благодаря доплатам от фонда ветеран может заказать себе высокотехнологический протез со встроенными микропроцессорами» Фото: предоставлено Эльвирой Мифтаховой

«Ветеран может заказать себе высокотехнологический протез со встроенными микропроцессорами»

Социальный координатор филиала государственного фонда «Защитники Отечества» Эльвира Мифтахова отвечает за предоставление протезов для ветеранов из республики. Она объяснила, что к техническим средствам реабилитации относятся инвалидные коляски, трости, протезы и автомобили на ручном управлении. Все это ветеранам помогает приобрести фонд.

Приобретают их с помощью электронного сертификата, который выдает Центр финансовых расчетов.

«На электронный сертификат ветеран может сам приобрести для себя необходимый протез. Если же он выбрал, например, протез, который стоит больше, чем выделенная сумма, фонд “Защитники Отечества” помогает ему получить дополнительные средства. Благодаря доплатам от фонда ветеран может заказать себе высокотехнологический протез со встроенными микропроцессорами. Такие технологии позволяют делать движения более плавными, регулировать их в зависимости от нагрузок», – рассказала социальный координатор.

Чтобы получить сертификат, ходить никуда не нужно – Фонд социального страхования автоматически формирует его для всех уволенных со службы ветеранов с инвалидностью, которым необходимы технические средства реабилитации.

Ветеран Ильдар Карюков из Набережных Челнов благодаря протезу ноги сейчас ведет обычный образ жизни Фото: предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

«Получить спортивные протезы и коляски может каждый ветеран, не обязательно быть профессиональным спортсменом»

Есть технические средства реабилитации, которых нет в ЦФР, но которыми обеспечивает фонд, – это коляски и протезы для занятий спортом.

«Получить спортивные протезы и коляски может каждый ветеран, не обязательно, чтобы он был профессиональным спортсменом с регалиями. Многие занимаются спортом для поддержания хорошей физической формы – есть протезы для плавания, для бега и так далее», – отметила она.

Благодаря таким протезам ветераны могут посещать спортзал, заниматься на тренажерах – ограничений практически нет. После получения протеза ветеран может получить еще один сертификат – его можно будет использовать на ремонт и диагностику протеза или коляски.

«Бывает, что культя со временем усыхает, тогда протез становится неудобным и его невозможно дальше использовать. Фонд помогает и с этим вопросом: протез меняют или подгоняют по размеру», – добавила Эльвира Мифтахова.

Ветеран Ильдар Карюков из Набережных Челнов благодаря протезу ноги сейчас ведет обычный образ жизни. О том, что у него протез, почти никто не догадывается.

«Он занимается спортом и ведет активный образ жизни. К протезу он привык примерно за три месяца – этого срока ему было достаточно, чтобы передвигаться без трости», – рассказала социальный координатор.

В сентябре 2022 года Ильдар в составе ЧВК «Вагнер» отправился в зону боевых действий. Служил он под Лисичанском. В одном из боев рядом с ним разорвалась мина, в результате чего ему оторвало правую ногу, серьезно пострадала левая. В фонде ему помогли приобрести обычный и спортивный протезы для бега. Через год после ранения он уже начал ходить в спортзал, занялся скалолазанием.

«Он принимал участие во всероссийских соревнованиях по профмастерству “Абилимпикс” среди ветеранов СВО, в компетенции “вокал”, также участвовал в соревнованиям по лыжам среди инвалидов», – рассказывает социальный координатор.

Управления спорта Набережных Челнов предоставило ветерану возможность заниматься в тренажерном зале бесплатно.

«У нас в городе ветеранам предоставляются льготы для занятий спортом. Бассейны, спортзал, волейбол и многие другие занятия они посещают бесплатно. Даже тренер им предоставляется – было бы желание», – добавила она.

Роман Неклюдов из Альметьевска потерял обе ноги в бою. Освоив протезы, он нашел работу в компании, которая их изготавливает Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Настолько привык к протезам, что снова подписал контракт»

Еще один подопечный Эльвиры Мифтаховой настолько уверенно чувствовал себя с протезом ноги, что снова решил вернуться на фронт.

«Это был один из первых моих подопечных в фонде. Мы помогли ему в получении спортивного протеза, адаптировали жилье с помощью системы “Умный дом”. Он хорошо приспособился к новым условиям, через три месяца уже ходил без трости. Спустя время он позвонил мне и сказал, что снова подписал контракт», – рассказывает социальный координатор.

Этот ветеран до сих пор на передовой, добавила она. В силу особенностей здоровья непосредственно в боях он не участвует, служит в штабе.

«Находясь в зоне конфликта, он нашел возможность принять участие в программе “Время героев”, прошел в финал. Вернется к нам настоящим грамотным управленцем», – подчеркнула она.

23-летний ветеран СВО Роман Неклюдов из Альметьевска потерял обе ноги в бою.

На СВО он ушел в октябре 2023 года, служил под Белогоровкой. После одного из штурмов получил осколочные и пулевые ранения, чудом выжил, но остался без обеих ног.

Роман побывал в нескольких госпиталях, а потом отправился домой – учиться ходить на протезах он решил самостоятельно. Поначалу ходил на костылях, затем с тростью, сейчас же передвигается без какой-либо поддержки. У ветерана современные протезы с микропроцессорами и беспроводным подключением к смартфону, через который можно устанавливать индивидуальные настройки.

Освоив протезы, Роман нашел работу в компании, которая изготавливает протезы, – теперь он помогает другим ветеранам с ампутацией.

Роман помогает другим ветеранам с ампутацией Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Продумано всё, вплоть до мыльниц и зеркал»

Адаптация жилья под потребности ветеранов с инвалидностью – отдельная тема. О ней рассказала социальный координатор фонда Миляуша Ахметшина.

Она объяснила, что после того, как фонд подает заявки на адаптацию жилья ветерана, собирается специальная комиссия, которая оценивает условия и потребности ветерана.

«Оценивают не только квартиру или дом, но и придомовую территорию и подъезд. Комиссия смотрит, насколько комфортная окружающая среда для инвалида. Потом оценку проводят в жилом помещении», – отметила она.

Дома у ветерана работа проводится во всех комнатах – в спальне, на кухне и в ванной.

«По программе адаптации жилых помещений предусмотрен специальный кухонный гарнитур. Если туалет и ванна разделены, то по согласию инвалида их могут объединить. Сносятся стены, делается ремонт, который включает в том числе замену кафеля. В зависимости от инвалидности предусмотрено предоставление специальных приспособлений для ванны. Продумано всё, вплоть до мыльниц и зеркал. Та же работа проводится для туалета. Учитываются все потребности наших подопечных», – объяснила Миляуша Ахметшина.

По этой программе обязательно устанавливаются датчики протечки газа, датчики тепла и влажности.

«Также устанавливается система “Умный дом”, которая включает специальные розетки, лампочки, приспособления для открывания и закрывания штор, окон, умная колонка, робот-пылесос и многое другое. Ветеран может управлять своим домом голосом или через специальный планшет», – отметила она.

Открыть дверь гостям ветеран сможет специального домофона, который также разработан под потребности человека с ограниченными возможностями. В случае необходимости оборудуют и рабочее место – предоставят компьютер и принтер.

Михаил Тихонов благодаря программе адаптации жилья теперь чувствует себя по-настоящему комфортно дома – «Умный дом», техника и прочее появились в его квартире Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Благодаря адаптации жилья он сам может и чистоту навести, и покушать приготовить для себя и семьи»

Ветеран из Менделеевска Михаил Тихонов благодаря программе адаптации жилья теперь чувствует себя по-настоящему комфортно дома – «Умный дом», техника и прочее появились в его квартире.

Михаилу 28 лет, он отправился на фронт по мобилизации, участвовал в боях под Авдеевкой. Служба его закончилась в декабре 2023 года, когда он после тяжелого ранения потерял обе ноги.

Его квартиру полностью обеспечили всем необходимым, даже установили тренажер для занятий. Благодаря фонду «Защитники Отечества» он также получил автомобиль на ручном управлении.

«Не так давно мы подали заявку на получение для него спортивных протезов. Когда он вернулся с фронта, мы нашли для него тренера, который специализируется на инвалидах. Спорт помог ему справиться со стрессом после травмы и участия в боевых действиях. На спортивных протезах он сможет ставить свои новые личные рекорды», – отметила Миляуша Ахметшина.

Ветеран Максим Сорокин был мобилизован. В зоне боевых действий он потерял ногу, наступив на мину. Случилось это весной 2023 года. В фонде «Защитники Отечества» ему помогли и с протезом, и с адаптацией жилья.

Ветерану предоставили современный спортивный протез, благодаря чему он свободно играет в футбол и баскетбол.

Дома у него установили систему «Умный дом», оборудовали рабочий уголок с компьютером и принтером.

«Максим женат, у них с супругой четверо детей. Сейчас он занимается детьми, а супруга работает. Благодаря адаптации жилья он сам может и чистоту навести, и покушать приготовить для себя и семьи», – добавила социальный координатор.

Еще один подопечный Миляуши Ахметшиной, Андрей Миронов, родом из города Горловка, ДНР.

«Ему 44 года, он украинец, всю жизнь жил на Донбассе. В ноябре 2022 года ушел на фронт добровольцем, подписал контракт с Минобороны России. В одном из боев в мае 2024 года наступил на мину и потерял стопу. После ранения решил переехать в Татарстан, так как здесь у него жила сестра. Мы сразу взяли его под свое крыло. Выяснили все потребности, объяснили, какие у него есть льготы», – вспоминает она.

Ветерану адаптировали жилье под особенности его здоровья, помогли с протезом. В том, что он сделал правильный выбор и пошел воевать за России, он никогда не сомневался, но после такого заботливого и внимательного отношения к себе лишний раз убедился, что находится на правильной стороне.