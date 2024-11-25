«Задача – подогнать под особенности каждого»: как в РТ проверяют протезы ветеранов СВО

В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» решили проверить состояние протезов ветеранов СВО и подключили к работе специалистов по протезированию

Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Мы заинтересованы, чтобы наши ветераны СВО не чувствовали дискомфорт при использовании протезов»

По всей стране решено провести мониторинг качества протезов для ветеранов СВО. Тех, кто получил инвалидность, выполняя свой долг, обзванивают социальные координаторы государственного фонда «Защитники Отечества» и опрашивают, есть ли у них проблемы, связанные с протезами.

В татарстанском филиале фонда «Защитники Отечества» подключили к работе специалистов по протезированию – они встречаются с ветеранами и проверяют, насколько правильно устроены их протезы. В случае неисправностей выслушают их жалобы и проведут ремонт. Такие проверки пройдут по всей республике.

Принять участие в диагностике согласились несколько предприятий республики. Всего в Татарстане на сегодняшний день работают пять компаний, где можно заказать протезы. Участие в мониторинге приняли три из них.

«Мы заинтересованы в том, чтобы наши ветераны СВО не чувствовали дискомфорт при использовании своих протезов. Бойцы должны вести активный образ жизни. Для этого татарстанский филиал фонда “Защитники Отечества” впервые организовал для своих подопечных поверку качества протезов. Вместе с ведущими специалистами проведем тщательную оценку состояния протеза, уделяя внимание мастерству его использования. По результатам мониторинга будет выявлена степень удовлетворенности. При необходимости вместе с координатором будет выработана дальнейшая тактика по подбору и ремонту», – рассказала социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» по РТ Адиля Шаяхмедова.

Роман Неклюдов потерял ноги на СВО, но сейчас, благодаря протезам, живет привычной жизнью Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

Чудом выжил, но остался без обеих ног

«Татар-информ» понаблюдал, как проверил свой протез 23-летний ветеран СВО Роман Неклюдов из Альметьевска. Контракт он подписал в октябре 2023 года. После одного из штурмов он получил осколочные и пулевые ранения, чудом выжил, но остался без обеих ног. Роман рассказал свою историю.

«В зоне боевых действия я пробыл два с половиной месяца. Успел побывать в Белогоровке и Кременной. Ранение я получил 2 декабря 2023 года. В этот день поступил приказ пойти на штурм. Мы тогда стояли в деревне Гречаевка возле Белогоровки. Собирали людей, кто хочет добровольно штурмовать опорники и дот», – вспоминает он.

Бойцы вышли в четыре утра, прошли около 12 километров и к полудню уже взяли блиндаж противника.

«Дот мы не могли взять, потому что там был один снайпер и один пулеметчик. Ближе к двум дня из посадок начали лететь снаряды в нашу сторону, работал миномет. Нас было 17 человек, после атаки миномета становилось все меньше и меньше, а когда нас осталось только трое. Единственным правильным решением было отступать», – рассказывает Роман.

Стопа с микропроцессорным управлением гнется практически так же, как настоящая. Это позволяет ходить ровно, не нарушая походку Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Тогда я думал, что ноги еще живые, начал их греть»

Отступая, Роман оказался в воронке от взрыва вместе с сослуживцем.

«У него было около шести пулевых ранений, у меня было два пулевых и четыре осколочных. Лежали в полубреду, боролись за свою жизнь, и нам это удалось. Мы смогли добраться до своих, прошли 200 метров по каменной горе, были очень истощены. Через пять часов, когда стемнело, мы пошли на базу, пришлось пройти два километра. Я шел на мертвых ногах, при помощи товарища. Потом нам пришлось ждать, когда за нами приедет машина. Тогда я думал, что ноги еще живые, начал их греть», – вспоминает Роман.

После этого его возили по госпиталям. Почти сразу стало известно, что началась гангрена, врачи пытались спасти ноги, но ампутации избежать не удалось. Бойцу провели три операции. Когда культи подготовили для ношения протезов, он поехал в Казань, где выбрал компанию, которая на этом специализируется.

«Учился пользоваться протезами я сам, дома. Сначала ходил на костылях, расхаживался. Потом использовал только один костыль, потом трость. Потом мне сделали протез с микропроцессорным управлением. Я полтора-два месяца еще походил с тростью, а потом понял, что она мне не нужна», – вспоминает боец.

Стопа с микропроцессорным управлением позволяет настроить протез через смартфон – с помощью блютуза специалист подключается к стопе, проводит диагностику, а затем налаживает работу ноги. Благодаря такой системе стопа гнется практически так же, как настоящая. Это позволяет ходить ровно, не нарушая походку, что очень важно для здоровья многих систем организма, например для позвоночника.

«Мы проверили его протез, обнаружили, что он не может стоять прямо, валится назад»

Роман рассказал, что ведет активный образ жизни – проходит в день по 10 тысяч шагов.

«Я чувствую себя так же, как до ранения. Могу жить, особо не напрягаясь,. Я сам хожу в магазин, сам выношу мусор, сам убираюсь дома. Могу на свидание сходить. Я ощущаю себя как человек, который ничего не потерял», – говорит он.

Роман считает, что мониторинг протезов очень важен, потому что не всегда изделия соответствуют заявленному качеству.

«Это очень хорошая инициатива. Техобслуживание протезу обязательно нужно – это же как автомобиль, тут такая же система почти. Человек может даже не заметить, что у него что-то не так с протезом. Бывает, что ребята приходят, им что-то специалист подкрутит, и в том же самом протезе им уже намного удобнее ходить», – отметил он.

Исполнительный директор компании, которая занимается ортопедией и протезированием, протезист-техник нижних конечностей Гайса Гарифуллин провел диагностику для Романа.

«Мы проверили его протез – выявили, что он не может стоять прямо, валится назад. Провели диагностику, я подкрутил изделие, теперь он может стоять ровно», – рассказал эксперт.

Гайса Гарифуллин: «Протез делается в первую очередь для адаптации в обществе, чтобы человек не чувствовал психологический и физиологический дискомфорт» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Бывает, люди рассказывают, что на них косо смотрят в обществе, просят подогнать цвет оболочки протеза под кожу»

Гайса Гарифуллин объяснил, что во время проведения всероссийского мониторинга качества протезов ветеранов СВО фонд «Защитники Отечества» направляет на их предприятие своих подопечных.

«Мы проверяем качество изделий и функционал – все ли адаптивные свойства используются человеком. Протез делается в первую очередь для адаптации в обществе, чтобы человек не чувствовал психологический и физиологический дискомфорт. Это важно для полноценной жизни. Бывает, люди приходят ко мне и говорят, что на них косо смотрят в обществе. Чаще такие истории я слышу, когда у человека протез руки. Они чаще бросаются в глаза. Наши клиенты просят поработать над косметической оболочкой, чтобы совпадал тон кожи. Иногда приходится тратить на это по несколько часов», – рассказывает специалист.

В протезах ног чаще важен комфорт, отметил он.

«Культеприемная гильза – это колба, которая надевается на культю, она используется как опора. И если в культе не будет комфорта, человек не сможет даже встать. Наша задача – сделать эту гильзу максимально удобной, подогнать все параметры индивидуально под человека. Также важно учитывать бытовые характеристики: кем работает клиент, чем занимается. Может, он боксер и хочет выйти на ринг или заниматься спортом для себя. Кто-то на сноуборде катается», – отметил Гайса Гарифуллин.

Проверять состояние протезов важно еще и потому, что со временем он может разнашиваться.

«Часто встречается, что культя формируется под культеприемную гильзу и усыхает. Это тоже проблема, с которой мы работаем. Протез выдается на два-три года в зависимости от типа. Потом наступает ремонто-заменный год. Человек может за это время похудеть, поправиться, что-то может сломаться», – рассказывает эксперт.

За время проверки качества протезов татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества» планирует осмотреть всех ветеранов СВО, которые используют протезы. Это позволит выявить даже те недочеты, которые они не замечают сами, и исправить их.