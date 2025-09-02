«Пока жив, можешь всего достичь»: история участника СВО из Челнов

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Участник специальной военной операции из Набережных Челнов Ильдар Карюков задумывался о том, чтобы отправиться защищать Донбасс еще в 2014 году. Однако тогда он так и не решился – его удержала семья.

«Когда только события на Украине начали разворачиваться, было понятно, что это государственный переворот, начало какой-то большой кампании. Но что-то меня удержало. Наверное, семья. Я был настолько привязан к близким, что разорваться между этим и этим духа не хватило», – вспоминает Карюков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Спустя восемь лет, с началом СВО, мужчина вновь вернулся к этому решению. «В 2022 году, когда все началось, я понял: надо все-таки собираться. В конце сентября я уже был в лагере подготовки ЧВК, а в октябре – за ленточкой. События разворачивались стремительно, очень быстро», – рассказывает он.

О своем уходе Ильдар сообщил только самым близким: супруге, детям, родителям и брату.

«Уходишь быстро и молча, чтобы ни у кого не возникло желания запаниковать и не пустить дальше, – поясняет он. – Но когда уезжаешь, это всегда слезы, непонимание, непринятие того выбора. Для женщины это тяжелее всего. Больше всех страдала супруга, потому что оставалась одна с тремя детьми».

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Службу мужчина проходил под Лисичанском. По его словам, позиционная жизнь на фронте была связана с постоянным напряжением.

«Это поле, лесополосы. В каждой из них – подразделения. Ты окапываешься, сидишь и ждешь следующей задачи. Наша обязанность была удерживать линию. Если противник решит прорываться – встречаем и даем ответ», – рассказал он. «Минометные обстрелы были каждый день. Также выкатывался и танчик на наши позиции», – вспоминает Ильдар.

Во время одного из обстрелов Карюков получил тяжелое ранение. «Миномет разорвался рядом. У меня травматическая ампутация правой ноги, множественные осколочные ранения левой, она тоже была серьезно повреждена», – поделился он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Несмотря на боль, боец сумел оказать себе первую помощь. «Перевязался, обезболился, потом уже меня эвакуировали. До точки эвакуации было около полутора километров», – продолжает он.

После госпиталя начался новый этап жизни. В январе прошлого года Ильдар впервые пришел в спортзал.

«Понимал, что без нагрузки на протезе нормально ходить не получится. И с тех пор занимаюсь без перерывов», – отмечает он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Системные тренировки позволили выйти на высокий уровень. В составе сборной Татарстана он участвовал во всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам и биатлону среди ветеранов СВО – занял седьмое и восьмое места.

«Лыжи я любил еще до СВО, поэтому поучаствовать в такой дисциплине было интересно. Для себя оцениваю результат как отличный», – говорит Карюков.

Спортсмен также пробовал силы в бодибилдинге. «В мае прошлого года я участвовал в соревнованиях в Москве по версии НБС. Там была номинация “Железный человек” для ампутантов. В следующем году планирую снова участвовать и в зимнем Кубке, и в бодибилдинге», – поделился планами Ильдар.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Не ограничиваясь спортом, Карюков попробовал себя и в творчестве. На конкурсе «Абилимпикс» он занял третье место в категории «Вокал».

«Я пел и раньше, но на уровне местных мероприятий, среди друзей. Гитара была со мной давно. А идея выйти на сцену в качестве исполнителя меня привлекла. Волнение, конечно, есть, но понимаешь, что зал ждет, чтобы ты проявился. С таким настроем выходишь и отдаешь то, что у тебя есть на душе», – признается он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Особым местом восстановления для него стал лес.

«После СВО я сюда прихожу раз в неделю или две. Просто пройтись, потому что это успокаивает, возвращает в состояние равновесия. Прогулки не должны быть короткими – хотя бы полчаса. Тогда ощущаешь внутреннее спокойствие», – рассказывает Карюков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Еще одной «точкой проверки» стал скалодром. «После травмы мне было интересно, насколько мое тело восстановилось. Скалодром стал проверкой того, что я наработал в зале. Когда долезешь до вершины, эмоции такие же, будто поднялся на Эверест», – говорит он.

По его словам, главное – не бояться ограничений. «Ты можешь всего достичь, пока ты жив. Все остальное – это страхи и отговорки. Сейчас я могу назвать себя абсолютно счастливым человеком. Это не красивые слова, а внутреннее ощущение. Есть с чем сравнивать до и после. И после – в разы интереснее», – подытожил Ильдар Карюков.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России, семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

Фото предоставлено Эльмирой Гайнутдиновой