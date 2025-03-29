Умные микроконтейнеры и ЦОД «Иннополис» обсудили на заседании совета директоров ТНХИ-Х

Фото: пресс-служба Раиса РТ

На заседании совета директоров АО «Татнефтехиминвест-холдинг» был представлен ряд инновационных идей, в том числе в нефтегазовых технологиях, которые могут быть реализованы либо уже воплощены в Татарстане. Провел заседание Раис РТ Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.

Заведующий кафедрой оптики и нанофотоники, руководитель научно-исследовательской лаборатории «Квантовая фотоника и метаматериалы» Института физики КФУ Сергей Харинцев рассказал о фотонике, науке о свете и его взаимодействии с веществом, как о новой платформе лечения онкологических заболеваний. Эта область знаний полезна для развития оптоэлектроники, биомедицины и энергетики.

В свою очередь аспирантка КНИТУ-КХТИ Регина Гаффанова презентовала проект «Бифункциональный реагент на основе олео-ПАВ для повышения нефтеотдачи пластов». Идею удалось проработать благодаря победе в грантовой программе «Студенческий стартап» в 2024 году. Речь идет о совместимом с пластовыми водами бифункциональном реагенте на основе поверхностно-активного вещества растительного происхождения, используемом для добычи остаточной трудноизвлекаемой нефти. Реагент представляет собой альтернативу ПАВ-полимерным системам.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Старший аналитик московского Межотраслевого экспертно-аналитического центра Анастасия Папушкина проинформировала о прогрессе в технологии умных микроконтейнеров (УМК) и новых точках ее применения в нефтегазовых технологиях, нефтехимии и химии.

Основная идея проекта «Умные микроконтейнеры» предполагает использование функциональных полимерных микро- и наноконтейнеров. С их помощью необходимое активное вещество адресно вносится в жидкую среду, а затем индуцированно высвобождается на заданном отрезке длины или заданном отрезке времени.

Затем коммерческий директор череповецкого АО «Северсталь-инфоком» Юрий Гущин презентовал программное обеспечение «Надежность» и модуль RBI (управление инспекциями с учетом факторов риска) для повышения эффективности оборудования и сокращения затрат на техническое обслуживание и ремонт.

«Северсталь-инфоком» – это дочерняя компания ПАО «Северсталь». Фирма имеет 35-летний опыт работы на рынке IT, обслуживает 70 предприятий «Север групп» и внешних заказчиков, предоставляя современные ИТ-решения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

После этого директор по развитию АО «Атомдата-Иннополис» Искандер Марданов представил информацию о центре обработки данных «Иннополис», который может выступать в качестве технологического каркаса для бизнеса.

ЦОД «Иннополис» был введен в эксплуатацию в июне 2024 года. Он входит в геораспределенную и катастрофоустойчивую сеть дата-центров госкорпорации «Росатом». Является крупнейшим коммерческим центром обработки данных в Приволжском федеральном округе.

«Я хотел бы поблагодарить наших докладчиков: <...> у нас перспективные специалисты, много идей хороших. Значит, Рафинат Саматович (генеральный директор АО «Татнефтехиминвест-холдинг» Рафинат Яруллин – прим. Т-и), надо все-таки поддержать. Многие вещи... в начальной стадии они нуждаются в поддержке. Давайте поможем, поддержим. Это и к коллегам обращаюсь», – заметил Рустам Минниханов, заслушав выступления.