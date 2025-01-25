Минниханов поделился впечатлениями от общения со студентами КНИТУ-КХТИ

Фото: t.me/rustamminnikhanov

Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем Telegram-канале поделился впечатлениями от посещения Казанского национального исследовательского технологического университета и общения со студентами вуза.

Руководитель республики заметил, что в КНИТУ-КХТИ насчитывается в общей сложности 19 739 учащихся и работают более 3 тыс. сотрудников. В состав вуза входят 18 НИИ, три филиала, два колледжа и один лицей. «Созданы достойные условия для учебы, творчества, спорта и отдыха!» — добавил он.

Отдельно Минниханов упомянул инновационную инфраструктуру КНИТУ-КХТИ. По его словам, речь идет о 38 малых предприятиях и 26 научно-образовательных центрах с ведущими научными и образовательными учреждениями страны.

«КНИТУ готовит кадры для важнейших предприятий страны, в партнерах вуза — крупнейшие региональные и федеральные компании», — прокомментировал Раис РТ связи университета с промышленностью, на которые он обратил внимание и в ходе встречи со студентами.

«Казан милли тикшеренү технология университеты студентлары белән аралаштык. Студентларның акыллы, талантлы, инициативалы һәм актив егетләр-кызлар булуына сөендек! (в переводе с татарского — „Пообщались со студентами Казанского национального исследовательского технологического университета. Радостно, что среди студентов есть такие умные, талантливые, инициативные и активные ребята и девчата!“)» — охарактеризовал Рустам Минниханов учащихся, с которыми ему довелось пообщаться.

«И, конечно, пользуясь случаем, еще раз поздравляю с Татьяниным днем!» — заключил Раис Татарстана.