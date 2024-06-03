«Знаковое событие»: Минниханов дал старт работе дата-центра «Иннополис»

В Иннополисе ввели в эксплуатацию первую очередь крупнейшего в Поволжье центра обработки и хранения данных. В церемонии открытия принял участие Раис Татарстана Рустам Минниханов.

«Знаковое событие. Объект крупнейший в федеральном округе и важно, что технологические решения разработаны импортонезависимыми и самыми передовыми», — заявил он.

Минниханов также поблагодарил руководство госкорпорации «Росатом» за то, что площадкой для строительства дата-центра был выбран Татарстан.

В свою очередь гендиректор «Росатома» Алексей Лихачёв поблагодарил Правительство республики за всестороннюю поддержку при реализации каждого проекта корпорации.

«Огромная честь и удовольствие запустить очередной проект в Татарстане. Мы всегда купаемся в вашем гостеприимстве, когда приезжаем в Татарстан, и в то же время имеем возможность реализовывать здесь проекты», — сказал он.

Лихачёв напомнил, что Президентом России Владимиром Путиным было поручено развитие целого ряда направлений: создание программных аппаратных комплексов, их внедрение и обслуживание, а также разработка тяжелого индустриального ПО для российской индустрии.

«Мы всё это будем делать вместе с вами. Ещё раз спасибо за то, что было, и дважды за то, что будет», — заключил Лихачёв.

Проект реализован дочерней компанией «Росатома» — «Атомдата-Иннополис» — и среди всех дата-центров организации ЦОД «Иннополис» построен с нуля и в отличие от других в регионе является импортонезависимым: основное технологическое оборудование спроектировано и изготовлено в России.

Как отметил ведущий инженер «Атомдата-Иннополис» Ленар Мусин, некоторые технологии специально разрабатывались для этого проекта. Он добавил, что ЦОД на 95% состоит исключительно из импортозамещенных оборудования и технологий.

В здании расположены 4 крупных ангара, в каждом из которых может размещаться более 250 стойко-мест — 12 рядов по 22 стойки. Все они питаются от двух разных шинопроводов, каждый из которых может полностью обеспечить электроэнергией весь ангар в случае выхода из строя одного из кабелей.

Охлаждение обеспечивают по два помещения фанкойлов — по одному с двух сторон от каждого ангара. Машины через пол направляют охлаждённый воздух в помещение со стойками, после чего он нагревается и через специальный потолок вновь попадает в фанкойлы, где снова охлаждается.

Кроме того, в здании установлена газовая система пожаротушения. Используемый в этой системе газ никак не влияет на работу серверов, благодаря чему тушение может происходить без остановки работы центра.

В перспективе объект будет состоять из двух зданий общей площадью более 23 тыс. квадратных метров. Проектное решение предусматривает до 2 тыс. стойко-мест с высокой степенью надежности уровня Tier III.