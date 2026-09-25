Умная палата и психотерапия: как в РТ реабилитируют бойцов СВО и их близких

Сегодня в Татарстане выстроена и успешно работает система медицинской реабилитации для участников специальной военной операции и их семей. О том, как получить помощь и какие технологии применяются в реабилитации, говорили на пресс-конференции в «Татар-информе».

По словам заместителя министра здравоохранения Татарстана – начальника Управления здравоохранения Казани Ильназа Ахмадиева, медицинская помощь участникам СВО организована на всех этапах – от экстренной до реабилитационной. Основными центрами ответственности являются два госпиталя ветеранов войн в Казани и Набережных Челнах. Они являются якорными и проводят общий мониторинг оказания помощи.

«Госпитали работают с круглосуточными колл-центрами. Номера колл-центра при госпитале ветеранов войн в Казани: 8 843 239-15-11, в Набережных Челнах: 8 855 278-09-92. Сотрудники, которые работают с этими номерами, владеют всеми скриптами при взаимодействии с ветеранами и их родственниками. Можно задать любые вопросы», – объяснил замминистра.

Бойцы, вернувшиеся с передовой, попадают в поле зрения медиков. Медорганизация получает информацию из территориального фонда ОМС о списках участников СВО.

«Когда в системе появляется наш боец, мы начинаем оказывать ему медицинскую помощь. Начинаем с профилактических мероприятий, диспансеризации», – сказал Ильназ Ахмадиев.

В перечень обследований на диспансеризации входят обязательные анализы крови на ВИЧ, маркеры гепатита B и C, анализы на сифилис, консультирование медицинским психологом и стоматологом. При наличии показаний – внеочередная консультация лор-врача, сурдолога, травматолога-ортопеда, психиатра, психиатра-нарколога и психотерапевта. В этом году уже более 2 тысяч ветеранов СВО прошли диспансеризацию.

«Также участники СВО имеют право на льготные лекарства. На руководителей медорганизаций первичного звена возложена персональная ответственность за организацию медицинской помощи участникам СВО во внеочередном порядке, включая выписку льготных рецептов и лекарственное обеспечение за счет средств регионального бюджета», – подчеркнул Ахмадиев.

Медицинская реабилитация участников СВО в Татарстане проводится на трех этапах. Первый и второй – в стационаре, третий – это амбулаторное звено и дневные стационары. Главным учреждением по реабилитации является Республиканский лечебно-реабилитационный центр на базе Городской клинической больницы №7 Казани.

В 2026 году первый этап реабилитации в клинике прошли 97 участников СВО и 104 члена их семей. Второй этап – 32 ветерана и 65 членов их семей. На третьем этапе помощь оказана 136 участникам СВО и 241 члену их семей.

«Помощь оказывается на основании приказа Минздрава Татарстана. Формируется заявка по месту жительства, она направляется в единый центр маршрутизации на базе седьмой горбольницы. Создается специальный код, и пациент приглашается на курс реабилитации по показаниям», – рассказала главный специалист по медицинской реабилитации Управления здравоохранения города Казани Эльмира Хусаинова.

Реабилитологи седьмой горбольницы применяют самые разные технологии. Это и роботизированные системы, и системы с виртуальной реальностью, позволяющие восстановить когнитивные и двигательные функции. Это экзоскелеты с разгрузкой веса тела, которые позволяют даже обездвиженному пациенту дать максимальные нагрузки для восстановления ходьбы и другое. К работе реабилитологов подключаются хирурги, травматологи, нейрохирурги и урологи.

«У нас есть умная палата, оснащенная передвижной системой. С помощью ассистента или инструктора мы обучаем пациента уже со стационарных условий использовать туалет, передвигаться в пределах палаты или квартиры, помогаем с помощью адаптированной мебели принимать еду. На 3D-примере мы можем изготовить адаптированную посуду конкретно для данного пациента, если ампутирован указательный палец или есть повреждение верхних конечностей. Можем изготовить адаптивные приборы для письма, для чистки зубов, для питья воды», – объяснила Хусаинова.

На базе седьмой горбольницы функционирует госпиталь травматологического и нейрохирургического профиля, где проводится ранняя реабилитация после операций. Там есть два симуляционных автомобиля, которые позволяют молодым бойцам повысить мотивацию, вернуть их к привычной жизни, помочь с новой профессией.

«Медицинская реабилитация проводится совместно с социальными работниками в сопровождении фонда "Защитники Отечества". Еженедельно проводятся консультирования бойцов юристами, социальными работниками. После прохождения реабилитации разрабатывается дальнейший маршрут их сопровождения», – рассказала спикер.

Ильназ Ахмадиев напомнил, что в седьмой городской больнице создана футбольная команда. Ее члены – пациенты центра реабилитации, передвигаются на колясках, но это не мешает им добиваться побед на соревнованиях российского уровня.

Сегодня на базе Республиканской клинической психиатрической больницы в поселке Константиновка в Казани круглосуточно работает медицинская психологическая служба с телефоном доверия. Туда могут обратиться как участники боевых действий, так и члены их семей.

«Самая большая проблема в том, что бойцы сами иногда не понимают, что у них есть посттравматические стрессовые расстройства. Они считают, что это пройдет через месяц, через два, а это не проходит. Очень важно обратиться за помощью к психологам, к врачам-психотерапевтам. Если это не лечить сегодня, потом это может привести к проблемам внутри семьи и с окружающими», – подчеркнул Ахмадиев.

По словам замминистра, в РТ планируется открытие 38 профильных отделений в 16 медицинских организациях с 2027 по 2029 год в рамках программы «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация».

«Наша основная задача – стопроцентный охват. Чтобы ни один человек, который приехал из зоны специальной военной операции, не остался без медицинской помощи», – подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что по статистике, если ветеран один раз пришел на реабилитацию, он потом просится еще через полгода или год.

«Почему так происходит? Когда воочию они видят результат, хочется вернуться. Наша задача – донести до каждого, что можно вернуться полностью к нормальной жизни», – подытожил глава Горздрава Казани.