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Общество 25 сентября 2026 11:37

Более 250 ветеранов СВО прошли реабилитацию в горбольнице №7 Казани в этом году

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В этом году более 250 участников специальной военной операции прошли медицинскую реабилитацию в седьмой горбольнице Казани. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила главный специалист по медицинской реабилитации Управления здравоохранения Казани Эльмира Хусаинова.

«На сегодняшний день медицинская реабилитация участников СВО проводится в три этапа. Первый и второй – в стационаре, третий – это амбулаторное звено и дневные стационары. В 2026 году первый этап прошли 97 участников СВО и 104 члена их семей. Второй этап – 32 ветеранов и 65 членов их семей. На третьем этапе помощь оказана 136 участникам СВО и 241 члену их семей», – рассказала спикер.

#реабилитация #ветераны СВО #Здоровье #медицина
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