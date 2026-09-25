С начала года в РТ диспансеризацию прошли более 2 тысяч ветеранов СВО

Более двух тысяч ветеранов специальной военной операции прошли диспансеризацию в 2026 году. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник Управления здравоохранения Казани Ильназ Ахмадиев.

«Те ветераны, у кого на первом этапе диспансеризации обнаруживаются факторы риска, переходят на второй этап. Там они проходят более глубокие исследования. По итогам диспансеризации мы ставим их на диспансерный учет, чтобы они всегда были в поле зрения врачей», – отметил глава Гоздрава Казани.

В перечень исследований на диспансеризации для участников СВО входят:

– анализы на ВИЧ, маркеры гепатита В и С, сифилис;

– консультирование медицинского психолога и стоматолога.

«При наличии показаний проводится консультация лор-врача, сурдолога, травматолога-ортопеда, психиатра, психиатра-нарколога и психотерапевта», – добавил Ахмадиев.