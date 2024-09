Умерла певица Зуля Камалова

Зуля Камалова в 2019 году

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Живущая в Австралии заслуженная артистка Татарстана Зуля Камалова скончалась 18 сентября на 56-м году жизни. В последнее время певица боролась с онкологическим заболеванием.

О смерти артистки на своей странице в социальной сети Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) сообщил музыкальный продюсер Александр Чепарухин.

«Зуля ушла от нас сегодня. Вскоре после своего 55-го дня рождения. Все ее последние часы с ней были дочь Зифа и муж Эндрю. Я говорил с ней последний раз в начале прошлой недели. Она понимала, что дни ее сочтены, но всё еще не теряла надежды на чудо», — написал Чепарухин.

«Она была благодарна всем тем <...>, кто помогал ей дарить людям прекрасные песни. Вспоминала Казань, Пермь, Москву. Не могу представить мир без ее голоса. Зуля была очень хорошим, светлым, искренним и красивым человеком. Все последние недели я опять слушал ее музыку. Она пела на многих языках, но мои любимые песни Зули — татарские. <...> Пусть живет ее голос. Светлая память», — добавил он.

В свой 55-й день рождения, 8 августа, Зуля Камалова призналась подписчикам, что лечится от онкологического заболевания, и поделилась фотографией из больничной палаты. Она рассказала, что перенесла экстренную операцию и теперь борется с метастазами. «Извините, плохие новости, прогноз не очень обнадеживающий», — добавила артистка.

Зуля Камалова родилась 8 августа 1969 года в городе Сарапуле Удмуртской АССР. В 1991-м уехала по студенческому обмену в США, вышла там замуж за австралийца и переехала в Австралию. Первый альбом, Journey of Voice («Путешествие голоса»), записала в 1997 году. Последний альбом, Alty Kon Yaratu / Six Days Loving («Шесть дней любви») на стихи поэтессы Йолдыз Минуллиной, вышел в 2019 году.

На счету певицы премии Australian World Music Awards 2000 за альбом 1999 года Aloukie и ARIA Award for Best World Music Album 2007 за альбом 3 Nights («3 ночи»). Обладательница титулов Australian World Music Awards 2001 Artist of the Year и Australian LIVE Music Awards 2002 World Music Artist of the Year. Заслуженная артистка Республики Татарстан (2012).

В 2008 году в интервью «Татар-информу» Зуля Камалова отмечала: «<...> мне всегда сложно определить свою музыку. Всем хочется ярлыков, а я все время меняю направления. В этом есть этника, элементы французского шансона и еще много всего. Если кто-то придумает определение этому, я буду очень рада».

«Я стала заниматься татарской музыкой, когда поняла, что я выросла с этим, и меня это трогает. Я ощущаю это на очень глубоком уровне, эта музыка — часть меня, и ни о какой другой музыке я так сказать не могу. Татарская музыка — это и часть мировой музыки», — подчеркивала она при этом.