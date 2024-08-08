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Заслуженная артистка РТ Зуля Камалова рассказала, что больна раком
Заслуженная артистка Татарстана, певица из Австралии Зуля Камалова призналась подписчикам, что лечится от онкологического заболевания. Фотографией из больничной палаты в свой день рождения она поделилась в соцсетях.
По словам исполнительницы, полгода назад она перенесла экстренную операцию, а сейчас борется с метастазами.
«Извините, плохие новости, прогноз не очень обнадеживающий», — призналась она.
Камалова призвала подписчиков поделиться «чудесными историями успеха» и излечения от онкологии. Хотя, добавила она, «большинство вещей я уже попробовала, кажется».
Певица переехала в Австралию в 1991 году по студенческому обмену. Первый диск с ее песнями вышел в 1997 году. За эти годы певица подарила татарской музыке новое звучание, обратившись к мотивам разных народов мира и современным направлениям.
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