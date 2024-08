Сестра певицы Зули Камаловой: «Она очень хочет жить, до последнего будет бороться»

Фото: из личного архива Альфии Мироновой

«Пытаюсь справиться с метастазами. Прогноз не очень обнадеживающий»

Зуля Камалова — певица, стоявшая у истоков татарской альтернативной музыки, заслуженная артистка Татарстана, лауреат множества музыкальных наград. Последние 6 месяцев в Австралии она борется с тяжелой болезнью. Об этом певица сообщила в соцсетях. В день своего рождения 8 августа она написала, что перенесла операцию и сейчас лечится в онкологическом центре Питер Мак (Peter Mac cancer centre).

«Дорогие друзья, 6 месяцев назад пришлось сделать экстренную операцию и сейчас пытаюсь справиться с метастазами. Извините, плохие новости, прогноз не очень обнадеживающий», – сообщила она.

«У меня была хорошая жизнь, и если мне придется уйти, я уйду. Но если я смогу остаться еще ненадолго, я бы с удовольствием это сделала. Спою еще несколько песен, буду наслаждаться прогулками на природе и, возможно, даже отправлюсь путешествовать. Что-то подсказывает мне, что это возможно», – написала певица.

Множество неравнодушных людей, поклонников артистки, почитателей ее таланта откликнулись и распространяли известие о случившейся с ней беде. Музыканты – друзья певицы в тот же день организовали сбор.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Моя сестра очень хочет жить»

Как продвигается сбор помощи, какая сумма требуется, как желающие могут оказать помощь и как Зуля чувствует себя сейчас, рассказала ее старшая сестра Альфия Миронова.

— Альфия ханум, в каком сейчас состоянии Зуля, как она себя чувствует?

— Зуля перенесла сложную операцию. Ей пока очень тяжело говорить. Сестра борется с четвертой стадией рака, боли сильные, она очень страдает. К сожалению, уже появились метастазы.

— Эта коварная болезнь часто не дает о себе знать долгое время. У Зули тоже не было симптомов? Когда стало известно о болезни?

— Зуля хорошо себя чувствовала до операции. Никаких признаков не было. У сестры обнаружили такой тип рака, который в 25 процентах случаев не проявляет себя вплоть до 4-й стадии. Это очень агрессивный вид рака, он развивается катастрофически быстро.

Операцию сделали, опухоль удалили. Зуля надеялась, что ей станет лучше, что она начнет восстанавливаться. Но опухоль продолжает расти, остановить ее не удалось.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Что говорят врачи, есть надежда?

— В Австралии Зуле кроме химиотерапии ничего не предложили. Но Зуля химию переносит очень тяжело. Поэтому сестре хочется поехать в другую страну, чтобы получить более щадящую, таргетированную химиотерапию, которая будет воздействовать не на весь организм, а конкретно только на опухоль. Но пока она не в состоянии проделать долгий путь. Мы надеемся, что после операции ей станет лучше, и она сможет поехать.

— Наверное, для близких это стало настоящим шоком…

— Конечно… Во-первых, это было так неожиданно. Во-вторых, моя сестра еще молодая, сильная женщина. Я не сомневалась, что найдут способы лечения, что она непременно победит эту болезнь. Но, как я говорила, этот вид рака очень агрессивный, его невозможно остановить.

— Как настроение у самой Зули? Она не отчаивается?

— Моя сестра человек очень оптимистичного духа. Она всегда верит, что найдутся пути решения проблемы, что можно что-то сделать. Я знаю, что Зуля до последнего будет бороться. Моя сестра очень хочет жить.

— Как себя чувствуют близкие, семья Зули?

— Семья всегда с ней рядом. Они делают все возможное, чтобы сделать ее жизнь лучше. Муж Зули взял на себя все заботы по дому. Сейчас он рядом с ней в больнице.

Фото: © Zulya Kamalova (vk.com)

«Мечтает выпустить альбом с песнями на стихи нашего папы»

— Какими проектами Зуля занималась в последнее время?

— Зуля была руководителем учреждения, которое продвигает творчество музыкантов различных направлений. Чтобы они росли, развивались, она придумывала разные инновационные способы. Сама тоже выступала.

Из новых проектов – мечтала выпустить альбом песен, написанных на стихи нашего папы. Уже были записаны две песни. Их можно послушать в соцсетях. Проект пока остался незавершенным.

В беседе с «Интертатом» Зуля рассказывала, что песня «Юкәләр» («Липы») из будущего альбома – о тяжелом детстве отца и удивительных свойствах липы. «Из коры липы изготавливали не только обувь и корзины, но даже муку. Трудно представить, как жили люди в те времена. Когда я была маленькой, папа всегда рассказывал, как добыть себе пищу в диких условиях. Помимо ягод, грибов, орехов, пищей могут стать различные травы, верхушки молодых сосен и даже муравьиная кислота!» – говорила певица.

— Альфия ханум, недавно ваша семья пережила утрату – ушел из жизни Назип абый. Он знал о болезни Зули?

— Папа умер 8 июня. Нет, о болезни сестры мы папе не сказали. Потому что и уход нашего папы был очень неожиданным. Мы думали, что он еще будет жить, будет среди нас.

Фото: © Zulya Kamalova (vk.com)

— В последний раз Зуля приезжала в Казань в 2022 году. До того, как стало известно о болезни, она не собиралась приехать снова?

— Зуля хотела приехать в прошлом году. Но из-за того, что у организаторов одного из мероприятий изменились планы, она не смогла приехать. В этом году на лето ее тоже звали, но из-за состояния здоровья она не стала давать обещания, сказала «не знаю, как себя буду чувствовать».

«Хотя после операции ей относительно лучше, проблема еще не решена»

— Сразу после сообщения Зули в соцсетях был открыт денежный сбор. Выяснилось, что есть проблемы с выводом денег из России. Удалось ли передать помощь Зуле? Что делать тем, кто хотел бы ей помочь, куда можно перевести деньги?

— Друзья сестры вышли на меня, предложили создать счет. За короткое время удалось собрать более полумиллиона рублей. Мы нашли человека, которому были нужны деньги в рублях, и в виде валюты передали деньги Зуле.

Сбор еще не закрыт, если есть желающие помочь, ссылку на счет я оставлю. Мы были бы благодарны всем. В Австралии цены совсем другие, расходы на лечение очень большие.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

— Речь идет о какой-то конкретной сумме?

— Нет, эти деньги нужны для оплаты лечения, препаратов, операции, других расходов. А если ей станет лучше, и она поедет для получения химиотерапии в другую страну, то будут и дорожные расходы. Она не сможет полететь как обычный пассажир, естественно, ей нужны будут особые условия перевозки.

— После операции вы общались с Зулей?

— Мы немного переписывались. Она себя сейчас чувствует сравнительно лучше. Но, к сожалению, проблема еще не решена, опухоль остается на месте…

— Спасибо вам, Альфия ханум! Желаем Зуле скорейшего выздоровления!

Гульназ Хабибуллина, «Интертат», перевод с татарского

Для оказания помощи Зуле Камаловой:

номер карты 4230 1810 0000 5628 1249

перевод на имя Альфии Мироновой.

Зульфия Назиповна Камалова (Зуля Камалова) родилась 8 августа 1969 года в городе Сарапул Удмуртской АССР.

Училась на факультете иностранных языков в Пермском университете, по студенческому обмену уехала в Калифорнию, вышла замуж за австралийца и переехала вслед за мужем в Австралию.

В 1997 году выходит дебютный альбом певицы Journey Of Voice/Путешествие голоса, признанный лучшим альбомом года по оценкам The ABC radio. В альбом вошли песни на русском, французском, цыганском, португальском, английском языках.

Второй альбом певицы Aloukie/Аллюки (1999) состоит из песен на татарском языке. Альбом принес Зуле ежегодную австралийскую премию Australian World Music Award в номинации «Лучший альбом года» / Best Album of the Year.

В 2001 году Зуля Камалова признана «Певицей года» / The Female Artist of the Year в стиле world music (Australian World Music Awards).

В 2002 году Зуля – лучший исполнитель Австралии в жанре «World music-2002».

Альбом 3 Nights/3 ночи, записанный в 2007 году, в который вошли композиции на татарском, русском и английском языках, был удостоен премии Австралийской ассоциации индустрии звукозаписи (австралийская «Грэмми»). Композиции из этого альбома продержались 16 недель в первой десятке европейских музыкальных чартов, что не удавалось еще никому в истории австралийской музыки.

Замужем за музыкантом Эндрю Таннером, дочь Зифа-Лили (2006 года рождения).