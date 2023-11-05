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Умерла баба Тая, подарившая УАЗ бойцам спецоперации
В Бугульме ушла из жизни Таисия Балаева, которая запомнилась всем жителям Татарстана по бескорыстному и искреннему поступку. Этим летом она отправила автомобиль «УАЗ» российским бойцам в зону СВО. А осенью в качестве почетного гостя пенсионерка присутствовала в Госсовете РТ на Послании Раиса РТ Рустама Минниханова по его приглашению.
Соболезнования близким родственникам выразил глава района Линар Закиров. «Не стало нашего доброго, светлого человека — бабушки Таи. Таисия Балаева всегда была очень активной, открытой и сильной женщиной, которую мы всем сердцем любили. Человеком с большой буквы. Глубоко скорбим. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал он.
Таисия Балаева родилась в 1950 году в Оренбургской области. После окончания строительного училища ее по распределению отправили в Бугульму. Здесь Таисия вышла замуж, родила двоих сыновей. На заслуженном отдыхе она нянчилась с двумя внуками и внучкой.
Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, прощание с Таисией Балаевой состоится 6 ноября в 13.00 в Бугульме, в часовне на новом православном кладбище.
Фото: пресс-служба Бугульминского района РТ.
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