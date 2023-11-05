Умерла баба Тая, подарившая УАЗ бойцам спецоперации

В Бугульме ушла из жизни Таисия Балаева, которая запомнилась всем жителям Татарстана по бескорыстному и искреннему поступку. Этим летом она отправила автомобиль «УАЗ» российским бойцам в зону СВО. А осенью в качестве почетного гостя пенсионерка присутствовала в Госсовете РТ на Послании Раиса РТ Рустама Минниханова по его приглашению.

Соболезнования близким родственникам выразил глава района Линар Закиров. «Не стало нашего доброго, светлого человека — бабушки Таи. Таисия Балаева всегда была очень активной, открытой и сильной женщиной, которую мы всем сердцем любили. Человеком с большой буквы. Глубоко скорбим. Искренние соболезнования родным и близким. Вечная память», — сказал он.

Фото: телеграм-канал Рустама Минниханова

Таисия Балаева родилась в 1950 году в Оренбургской области. После окончания строительного училища ее по распределению отправили в Бугульму. Здесь Таисия вышла замуж, родила двоих сыновей. На заслуженном отдыхе она нянчилась с двумя внуками и внучкой.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Бугульминского района, прощание с Таисией Балаевой состоится 6 ноября в 13.00 в Бугульме, в часовне на новом православном кладбище.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.