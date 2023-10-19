«Умение и желание работать»: как Татарстан попал в топ-5 лучших регионов для инвесторов

Республика Татарстан вошла в число регионов России с наивысшим уровнем инвестиционной привлекательности

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Это результат усилий руководства республики на всех уровнях власти»

Татарстан вошел в топ-5 регионов наиболее привлекательных для вложения инвестиций, подсчитали аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

Помимо Татарстана в топ-5 попали Москва, Краснодарский и Приморский края, а также Ямало-Ненецкий автономный округ. Всего же в группе регионов с высоким уровнем инвестпривлекательности оказались 25 субъектов РФ. Для сравнения: средние результаты у 45 регионов, низкие – у 15.

При этом в целом показатели по итогам 2022 года по понятным причинам ослабли: медианный индекс снизился на 0,024 пункта относительно уровня 2021-го – до 0,58 пункта. В «Эксперт РА» отметили очевидное: «Санкционное давление больше всего подействовало на сильные промышленные регионы, в которых обрабатывающая промышленность занимает существенную долю». В итоге четверть регионов потеряли свои позиции, хотя еще столько же, напротив, их нарастили.

«И только половина регионов продемонстрировали высокую стрессоустойчивость и смогли сохранить свои позиции», – отметили авторы исследования.

К числу таких явно относится и Татарстан. «Сильные позиции Татарстана обусловлены уровнем развития и благосостояния, который был достигнут годами планомерной работы. Это результат усилий руководства республики на всех уровнях власти и, конечно же, активная жизненная позиция населения, умение и желание работать», – приводятся в исследовании слова руководителя Агентства инвестиционного развития РТ Талии Минуллиной.

Талия Минуллина: «Сильные позиции Татарстана обусловлены уровнем развития и благосостояния, который был достигнут годами планомерной работы» Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Кстати, в число тех, кто улучшил позиции, попал и Приморский край, вернувшийся в топ-5 и снова вытеснивший оттуда Архангельскую область. В списке счастливчиков также еще пять регионов из Приволжского федерального округа (ПФО): Пермский край, Саратовская, Ульяновская и Нижегородская области, а также Удмуртская Республика. В числе утративших позиции соседей Татарстана по ПФО не оказалось.

«ESG-повестка в регионах подверглась перенастройке»

Отметим, что «Эксперт РА» оценивает инвестиционную привлекательность регионов на основе 67 показателей, сгруппированных в пять блоков: инфраструктурные, экономические, социальные и финансовые ресурсы, а также состояние окружающей среды. Но наибольший вес – у инфраструктурного (40%) и социального (30%) блоков, «так как для инвесторов существенное значение имеет сочетание развитой инфраструктуры и наличия производительной и квалифицированной рабочей силы». Остальные блоки имеют равные веса по 10%.

Что интересно, медианные значения во всех блоках, кроме экологии, по итогам 2022 года выросли. И наибольший рост случился в инфраструктуре, что, очевидно, было связано с усиленными мерами господдержки, направленными в числе прочего и на купирование всевозможных рисков трансформационной турбулентности. Так, в прошлом году между 83 регионами был распределен 1 трлн рублей инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) – на почти 1 тыс. проектов! В текущем году, кстати, лимит увеличен более чем на 300 млрд рублей.

Также выросли показатели исполнения национальных проектов. По данным Минэкономики РТ, в этом году лимит на 13 нацпроектов в Татарстане составил 44 млрд рублей, в том числе 29 млрд выделено из федерального бюджета.

Что касается экологии, то, как констатировали авторы исследования, «на фоне изменившихся макроэкономических и геополитических условий в 2022 году ESG-повестка в регионах подверглась перенастройке». А ряд экологических инициатив из-за внешнего санкционного давления пришлось отложить до лучших времен. Тем не менее именно в этом блоке, считают в «Эксперт РА», скрыт большой потенциальный ресурс для развития.

«ESG-рейтинг может стать отличным инструментом, показывающим результаты работы органов власти и их достижения, вместе с тем он будет позитивно влиять на инвестиционную привлекательность», – отметили в агентстве.

Показательно, что Татарстан во всех блоках не оказался в первой десятке, но это, как ни странно, не отразилось на общем лидерском месте республики в сводном рейтинге. Например, по интегральной оценке инфраструктурных ресурсов в топ-3 вошли Санкт-Петербург, Владимирская область и Москва.

«Правительство Татарстана ведет активную работу по развитию инфраструктуры, привлекая средства республики, федерального центра, например, строя платные дороги, школы и многое другое» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

По словам Талии Минуллиной, Правительство Татарстана ведет активную работу по развитию инфраструктуры, привлекая средства республики, федерального центра, взаимодействуя с инвесторами на основе принципов государственно-частного партнерства, например, строя платные дороги, школы, гостиницы, оздоровительные комплексы и многое другое.

«Жители самых отдаленных сел Татарстана давно обеспечены газом и доступом к сети Интернет, качество жизни в городе и на селе у нас не отличается: по республиканским программам в селах работают фельдшерско-акушерские пункты, отремонтированы или построены дома культуры, школы, детские сады. Вне зависимости от внешних факторов продолжают реализовываться все федеральные национальные проекты, государственные программы», – добавила глава АИР РТ.

В социальном блоке за счет различных мер господдержки удалось купировать возникшие в начале 2022-го риски на рынке труда. В топ-10 по итогам года вошли те регионы, где наблюдался высокий уровень доходов населения, развивалась сфера услуг и фиксировалась низкая безработица. Опять же – Татарстана, как и его соседей по ПФО, в первой десятке не оказалось. Зато в число аутсайдеров вошли Кировская, Оренбургская и Саратовская области.

«Мы имеем обратный эффект от такого фактора социальной стабильности, как низкий уровень безработицы, а он в Татарстане на сегодня 0,3% от численности рабочей силы республики. Дело в том, что инвесторы заинтересованы в наличии большого числа свободной от занятости рабочей силы, которую можно привлечь на новое производство. В Татарстане компании переманивают сотрудников более комфортными условиями труда и заработной платы. Сейчас этот вопрос актуален для большинства российских регионов, думаю, что уже в ближайшее время ситуация будет меняться, в том числе с помощью региональных и федеральных программ по привлечению кадров, строительства льготного арендного жилья, расширения возможностей для молодежи», – заявила Талия Минуллина.

Основным ресурсом для решения обострившегося кадрового дефицита в Татарстане считают повышение производительности труда Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Напомним, как заявлял недавно глава Минэкономики РТ Мидхат Шагиахметов, в связи со снижением возможности привлечения кадров из соседних регионов ПФО, а также сокращением притока трудовых мигрантов, основным ресурсом для решения обострившегося кадрового дефицита в Татарстане считают повышение производительности труда. На это направлен и одноименный нацпроект, в который в республике активно вовлекают средние и крупные предприятия.

«Инвестору должно быть максимально понятно, как вести бизнес»

В «Эксперт РА» выделили и еще один важный фактор для привлечения инвесторов на территорию, который, впрочем, по-прежнему остается вне приоритетов почти в трети регионов, – это информационная открытость. Во многих субъектах РФ, как в это ни сложно поверить, до сих пор трудно найти в открытых источниках данные о тарифах или доступных земельных участках. В абсолютных аутсайдерах, например, по этому параметру находится Удмуртская Республика. Но Татарстан по итогам 2022-го вошел в число 17 регионов, где прозрачность достигла высокого уровня (из наших соседей в нее же попала Саратовская область и Башкортостан).

По словам Талии Минуллиной, информационная открытость – «среди сильных сторон инвестиционной привлекательности Татарстана». «Инвестору должно быть максимально понятно, как начать свой бизнес, где найти площадку, какие льготы ему положены. Прозрачность информации о земельных участках и объектах недвижимого имущества, предлагаемых инвестору, обеспечивают информационные ресурсы: инвестиционный портал, инвестиционная карта, система контроля инвестиций, куда вносится информация о каждом инвестпроекте», – отметила глава АИР РТ. Интересно, что в начале года, докладывая об итогах работы как раз в 2022-м, Минуллина сетовала на то, что этими ресурсами почти никто не пользуется.

Несколько лет Минэкономразвития РФ признает «Иннополис» экономической зоной стопроцентной эффективности Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Также Татарстан, а еще Мордовия остались лидерами по производству инновационных товаров, работ и услуг – с долями в 18,3% и 24,5% соответственно. Как напомнила Минуллина, несколько лет Минэкономразвития РФ признает «Иннополис» экономической зоной стопроцентной эффективности. Объем выручки резидентов «Иннополиса» за 2022 год составил более 58 млрд рублей.

«Ухудшение ситуации возможно абсолютно в любых отраслях экономики»

В целом исследование «Эксперт РА» показало, что экономика, несмотря на все вызовы 2022-го и эсхатологические прогнозы, показала чудеса адаптивности. «Был запущен процесс импортозамещения, перестраивания цепочек поставок, расчетов, способов взаимодействия с партнерами. Экономика переориентировалась на Восток. Кроме того, региональный бизнес имел государственную поддержку, что в совокупности позволило пройти год без критических потрясений», – констатировали в агентстве.

До полного счастья, конечно, еще далеко, и 2023 явно окажется не менее трудным, чем прошлый год. Но пока все выглядит неплохо. Промышленное производство не сбавляет оборотов, объемы в строительстве и розничной торговли тоже, растут доходы населения и зарплаты. Безработица пробила исторический минимум, достигнув рекордных 3%.

Инвестиции также радуют: в Татарстане по итогам первого полугодия, например, рост составил 16,5%, в деньгах это 386 млрд рублей (по России рост более скромный, но тоже существенный – на 12,6%). По итогам года, прогнозируют в Минэкономики РТ, вложения в основной капитал приблизятся к 960 млрд рублей с ростом на 2,1% к прошлому году. И этот прогноз выглядит даже излишне осторожным.

Напомним, ранее о том, что экономика республики показывает достаточно устойчивый рост благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки, заявлял и Премьер-министр РТ Алексей Песошин. А глава Минэкономики Татарстана Мидхат Шагиахметов подчеркивал, что развитие продолжается, несмотря на внешние ограничения и санкционное давление. Предприятия продолжают работу по налаживанию новых кооперационных связей, перестройке логистических цепочек, импортозамещению.

По оценке «Эксперт РА», в регионах сформирован солидный запас прочности: так, по итогам восьми месяцев текущего года агрегированный профицит региональных бюджетов составил 1,2 трлн рублей, а налоговые и неналоговые доходы выросли более чем на 10% к аналогичному периоду 2022-го. Федеральный центр тоже не снижает финансовую поддержку: за январь – август текущего года межбюджетные трансферты приросли на 1,5%. Поэтому, хотя из-за санкционного давления и нестабильного геополитического положения «ухудшение ситуации возможно абсолютно в любых отраслях экономики», сформированный запас ликвидности поможет поддержать региональные бюджеты, уверены в агентстве.

Промышленное производство не сбавляет оборотов, объемы в строительстве и розничной торговли тоже, растут доходы населения и зарплаты Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По прогнозам Минэкономики РТ, по итогам 2023 года в Татарстане должны вырасти все основные составляющие ВРП, кроме сельского хозяйства – в этой отрасли предполагается снижение объемов на 12,5% к итогам прошлого года, что связано с засухой. При этом отгрузка в промышленности должна составить почти 4,5 трлн рублей (это на 2% больше, чем годом ранее), объемы работ в строительстве – 643,3 млрд рублей (рост на 6,9%), а оборот розничной торговли – более 1,3 трлн рублей (плюс 5,8%). Прогноз на предстоящую трехлетку тоже позитивный: средний рост ВРП в 2024-2026 годы составит 2,9% со скачком в 2025 году на 4,4%. И к концу цикла объем валового продукта Татарстана может превысить 4,6 трлн рублей.

«Текущие макроэкономические и геополитические условия в какой-то степени тормозят инвестиционные процессы, но, видя ту работу, которую проводят как на федеральном, так и на региональных уровнях власти, агентство полагает, что медианное число оценки инвестиционной привлекательности регионов по итогам 2023-го подрастет и вернется на тот же уровень, что и годом ранее. Активная реализация национальных проектов, выделение дополнительных средств в рамках ИБК, продолжающаяся реализация национальных проектов благоприятно отразятся на инвестпривлекательности регионов», – уверены аналитики.

«То, что сделано вчера, работает на нас сегодня, и в то же время настоящее определяет завтрашний день. Наша задача сейчас – укреплять лидерский имидж и полноценно использовать все, чтобы было придумано, построено, разработано, модернизировано ранее, для дальнейшего движения вперед, в переводе на татарский язык – “Алга!”», – заявила Талия Минуллина.