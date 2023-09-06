Рост экономики и дефицита казны: какой прогноз сделали для Татарстана на трехлетку

На совещании у Раиса Татарстана обсудили, как будет расти и развиваться экономика Татарстана в 2024-2026 годах

Фото: rais.tatarstan.ru

По итогам 2026 года объем ВРП Татарстана превысит 4,6 трлн рублей

По итогам года объем валового регионального продукта (ВРП) вырастут до 3,88 трлн рублей, это будет на 2% больше, чем годом ранее. И на предстоящую трехлетку также прогнозируется рост экономики. Об этом заявили сегодня на совещании в Кабинете министров РТ, где обсуждали основные параметры прогноза социально-экономического развития республики, а также ее консолидированного бюджета на период 2024-2026 годов.

О прогнозах рассказал глава Минэкономики РТ Марат Шагиахметов. По оценкам его ведомства, по итогам 2023 года в Татарстане должны вырасти все основные составляющие ВРП, кроме сельского хозяйства – в этой отрасли случится снижение объемов на 12,5% к итогам прошлого года, что связано с засухой. Зато отгрузка в промышленности должна составить почти 4,5 трлн рублей (это на 2% выше, чем годом ранее), объемы работ в строительстве – 643,3 млрд рублей (рост на 6,9%). Оборот розничной торговли ожидается более 1,3 трлн рублей –плюс 5,8%, главным образом, за счет непродовольственных товаров, особенно автомобилей и одежды. Инвестиции в основной капитал приблизятся к 960 млрд рублей с ростом на 2,1%.

Экономика республики показывает достаточно устойчивый рост благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки, заявил Премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Марат Шагиахметов добавил, что развитие продолжается, несмотря на внешние ограничения и санкционное давление. Предприятия продолжают работу по налаживанию новых кооперационных связей, перестройке логистических цепочек, импортозамещению.

По оценкам ведомства Мидхата Шагиахметова, по итогам 2023 года в Татарстане должны вырасти все основные составляющие ВРП Фото: rais.tatarstan.ru

Прогноз на предстоящую трехлетку, по словам Песошина, был сформирован на основе планов ведущих предприятий, отраслевых министерств и муниципальных образований, а также исходя из ситуации в экономике. Судя по озвученным Шагиахметовым параметрам, все будет хорошо. Так, средний рост ВРП на этот период составит 2,9%, со скачком в 2025 году на 4,4%. По итогам 2026 года объем валового продукта Татарстана может превысить 4,6 трлн рублей.

Динамика роста промпроизводства в прогнозе весьма скромная

Конечно, основной вклад в достижение этих показателей внесет промышленность, удельный вес которой в экономике превышает 45%. Так, психологически важный рубеж в 5 трлн рублей объема отгруженной промышленной продукции Татарстан должен преодолеть как раз по итогам 2025 года, а к концу трехлетки перешагнуть и за 5,3 трлн рублей. При этом динамика роста промпроизводства в прогнозе приведена весьма скромная (за исключением все того же 2025-го, когда индекс может скакнуть до 104,1%). Например, по итогам этого года, по оценке Минэкономики РТ, рост составит всего 2%, и далее примерно на этом же уровне.

С чем связан столь осторожный прогноз – сказать сложно, ведь по итогам 2022 года рост промышленности республики составил 6,6%, а за первое полугодие 2023 года – 3,1%, по итогам семи месяцев производство разогналось и до 3,8%. Невысокие темпы ведомство прописало даже обрабатывающему сектору – в среднем около 2,8% в год, и без особых скачков. И это при том, что по итогам прошлого года этот основной в структуре отгрузки сектор разгонялся на 8,2%. А за полугодие текущего года темпы хоть и снизились, но до 3,7%.

Рост в химической промышленности по итогам 2025 года может превысить 10% Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прорыв Минэкономики РТ видит только в химической промышленности, рост в которой по итогам 2025 года может превысить 10%. Видимо, надежды связаны с запуском этиленового комплекса «ЭП-600» на «Нижнекамскнефтехиме» и расширением мощностей на «Казаньоргсинтезе». В остальных же сегментах, в том числе в растущем фантастическими темпами производстве компьютеров, электронных и оптических систем, рост запланирован в пределах 2-5% с локальными всплесками. А в основной «кормящей» отрасли – производстве кокса и нефтепродуктов – Минэкономики РТ спрогнозировало, фактически, стагнацию, с небольшим падением показателей по итогам 2025 года, и это несмотря на ввод новых установок на ТАНЕКО.

Возможно, такая аккуратность связана с тем, что промышленность Татарстана, пока вроде бы демонстрирующая неплохие темпы, одновременно сталкивается и с массой рисков. Среди них Шагиахметов перечислил, например, обеспеченность предприятий сырьем, материалами и компонентами, вопросы устойчивой работы оборудования, выстраивания эффективной логистики, освоения новых рынков сбыта и повышения производительности труда.

Последнее, кстати, выглядит одним из самых важных направлений, поскольку уровень безработицы в Татарстане на 1 сентября достиг рекордного минимума в 5,9 тыс. человек, при том что вакансий на эту же дату было открыто 34,9 тыс. И, как отметил Шагиахметов, внешние резервы исчерпаны – количество трудовых мигрантов сократилось на 11 тыс. по сравнению с 2021 годом. Да, и из соседних регионов кадры Татарстан больше «не пылесосит» – там тоже дефицит. В этой связи внедрение новых технологий, автоматизации и роботизации, по оценке министра, становится основным средством развития рынка труда.

Важное направление – это повышение кооперации предприятий с системой образования, чтобы выпускники «утекали» куда нуджно, а не на сторону Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Второе важное направление – это повышение кооперации предприятий с системой образования, чтобы выпускники «утекали» куда нуджно, а не на сторону. Марат Шагиахметов также напомнил, что кроме участия в национальном проекте «Производительность труда», в Татарстане действуют и другие меры поддержки промышленности, направленные на развитие импортозамещения, проведение НИОКР, экспорт и выстраивание эффективной логистики. Только в текущем году, например, на поддержку системообразующих предприятий было направлено 32,8 млрд рублей, в том числе 26,1 млрд – на субсидии для развития промышленности.

Ввод жилья за три года в Татарстане может превысить 9 млн кв. метров

Другим составляющим ВРП также прописан рост. Например, объемы в сельском хозяйстве к 2026 году должны увеличится до 335,9 млрд рублей, при этом скачок на 10,7% запланирован на следующий год – но связан он будет с эффектом низкой базы.

Оборот розничной торговли к концу прогнозной трехлетки должен превысить 1,6 трлн рублей, при среднем росте в 3% в год. В случае с розницей Марат Шагиахметов традиционно напомнил о таком важном ресурсе, как онлайн-ритейл – с начала года количество татарстанских поставщиков на крупнейших площадках электронной торговли выросло на 18% – до 53,9 тыс., но резервы тут неисчерпаемы.

Только ввод жилья за три года в Татарстане может превысить 9 млн кв. метров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Будет расти и стройсектор, только ввод жилья за три года в Татарстане может превысить 9 млн кв. метров. Впрочем, основные деньги в отрасли сосредоточены в дорожном строительстве. К 2026 году объемы работ в стройке должны приблизиться к 750 млрд рублей. И основной вклад в это должны внести комплексные проекты развития территорий, которые разрабатывает Институт пространственного планирования РТ. А также повышение эффективности строительных работ в целом.

Объем инвестиций в основной капитал к 2026 году должен скакнуть до 1,26 трлн рублей, причем самые быстрые темпы роста – на 6,4% – запланированы именно в последний год трехлетки. В предстоящие же два года рост вложений может составить 3,2% и 3,7% соответственно. Рубеж в 1 трлн инвестиций Татарстан планирует пройти по итогам 2024 года. Столь радужные надежды в Минэкономики РТ связывают с проектом «Сквозной инвестиционный поток», который республика реализует совместно с «Росатомом» (он направлен на ускорение процедур и снятие административных барьеров), внедрением наиболее эффективных практик от регионов-лидеров и использование всевозможных мер поддержки – от промышленной ипотеки и налоговых льгот до таможенных инструментов, а также СЗПК и СПИК.

Традиционно Татарстан рассчитывает и на большую отдачу от особых экономических зон, промышленных парков (средняя заполняемость которых пока составляет 61%), территорий опережающего развития, созданные в пяти моногородах (по итогам следующего года инвестиции в них должны составить почти 15 млрд рублей). То есть на все те преференциальные режимы, что разбросаны по муниципалитетам республики.

Традиционно Татарстан рассчитывает на большую отдачу от особых экономических зон, промышленных парков и территорий опережающего развития Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще один резерв – малый и средний бизнес. По оценке Марата Шагиахметова, по итогам 2023 года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в Татарстане должно превысить 170 тыс. человек (по итогам 2022 года было 165,4 тыс.), а к концу следующего вырасти еще на 5,6 тыс. Без учета самозанятых в этом сегменте должно работать более 600 тыс. человек. Рост будет обеспечен за счет улучшения предпринимательского климата (процесс тут важнее, чем результат, так как идеал недостижим), а также увеличения охвата и объемов господдержки. Только в этом году предпринимателям окажут помощь на 49 млрд рублей, в том числе 18,7 млрд будет предоставлено на льготное кредитование.

Также Минэкономики РТ ставит перед муниципалитетами задачу максимального использования субъектами МСП площадок Республиканского маркетингового центра, о котором часто пишет «Татар-информ». Только за январь – август текущего года 3,6 тыс. поставщиков РМЦ получили там 109 млрд рублей выручки. И план по итогам года – довести этот показатель до 210 млрд рублей!

Прогноз консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представил Радик Гайзатуллин Фото: rais.tatarstan.ru

Поступления по налогу на прибыль снизились на 6 млрд рублей

Для дальнейшего развития республики необходимо сформировать сбалансированные прогноз и бюджет, отметил на заседании Алексей Песошин. «От качества принятых решений будет зависеть реализация национальных проектов, социальных программ, федеральных, республиканских мер поддержки и других мероприятий», – добавил премьер.

Прогноз консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов представил министр финансов РТ Радик Гайзатуллин. По его словам, за 8 месяцев текущего года в консолидированную казну республики поступило 354,9 млрд рублей доходов, в том числе собственных – 295,4 млрд рублей. Остальное пришлось на безвозмездные поступления. Все это позволило своевременно выплатить зарплаты работникам бюджетной сферы, а также индексированные соцвыплаты и пособия, оплатить коммунальные услуги бюджетных организаций, финансировать нацпроекты и продолжать реализацию инвестпрограмм.

Однако, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на позитивную динамику по доходам в целом, снизились поступления по налогу на прибыль – на 6 млрд рублей. Причем на 11,3% просели выплаты только от нефтяных компаний. В этой части сокращение выглядит более существенно – почти на 11 млрд рублей, но в общей копилке эта «дыра» была частично компенсирована более высокими сборами налога на прибыль с остальных предприятий. Прсадка была связаня как со снижением поступлений от нефтяной отрасли, так и с изменениями федерального законодательства.

В перспективе прогнозируются негативные тенденции. Выпадающие доходы бюджета Татарсана в связи с изменениями федерального законодательства только в 2024 году могут превысить 39 млрд рублей. Основная часть – 14,6 млрд – придется на потерю поступлений, связанных с отменой с 1 января 2021 года льгот по НДПИ и экспортной пошлины. Еще 10,8 млрд будет связано с изменением формулы демпфера. При этом одновременно на Татарстан вешают дополнительные полномочия – в сумме на 4,5 млрд рублей. В связи с этим «утяжеление» бюджета 2024 года Гайзатуллин оценил в 43,6 млрд рублей.

За 8 месяцев текущего года в консолидированную казну республики поступило 354,9 млрд рублей доходов, в том числе собственных – 295,4 млрд рублей Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Основной источник доходов – НДФЛ и налог на прибыль

С учетом набранной в этом году динамики, Минфин РТ рассчитал, что собственные доходы консолидированного бюджета Татарстана в 2024 году составия 377,1 млрд рублей, в 2025-м вырастут до 396,6 млрд, а в 2026-м – до 422,6 млрд рублей. То есть, это без учета федеральных денег, поскольку их объемы пока не известны.

По словам главы Минфина РТ, доходная часть бюджета была сформирована в соответствии с «базовым» вариантом Минэкономразвития РФ и основными показателями социально-экономического развития РТ на 2024-2026 годы, разработанными Минэкономики РТ. Основные источники доходов известны. Это, прежде всего, налог на доходы физических лиц – в следующем году поступления по нему составят 137,5 млрд рублей, с ростом к 2026 году до 158,4 млрд рублей.

Прогнозное поступление налога на прибыль в 2024 году составит 103,4 млрд рублей, а в 2026 году – 115,1 млрд рублей. Несмотря на рост, это все равно меньше, чем было раньше – например, по итогам 2022 года в бюджет республики поступило 166,1 млрд рублей налога на прибыль, по итогам текущего года ожидается 142,6 млрд. Но тогда удельный вес нефтяных компаний составлял 37,7%. В этом году их доля снизится до 30,9%, а в 2024-м – до 22,6%. В деньгах поступление этого налога от нефтяников в следующем году сократится до 23,4 млрд рублей Это почти в три раза меньше, чем было в прошлом году!

Вырастут поступления от налога на имущество организаций (с 39,1 до 43,2 млрд рублей), от акцизов (с 38,8 до 42 млрд рублей, в основном рост будет обеспечен за счет пива и нефтепродуктов), от транспортного налога (с 6,9 до 7,3 млрд рублей) и от налога на имущество физических лиц, полностью зачисляемого в бюджеты муниципальных образований (с 2,7 до 2,9 млрд рублей).

Поступления земельного налога ежегодно прогнозируются в размере 8,4 млрд рублей, а по налогам на совокупный доход сборы вырастут с 25,6 до 27,6 млрд рублей (главным образом за счет УСН, что коррелирует с ростом в секторе МСП). Неналоговые доходы консолидированного бюджета прогнозируются на 2024 год в объеме 13,1 млрд, в 2026-м они вырастут до 16,2 млрд рублей.

Экономика республики показывает достаточно устойчивый рост благодаря федеральным и республиканским мерам поддержки, заявил Алексей Песошин Фото: rais.tatarstan.ru

Бюджет останется социально-ориентированным

Расходы также понятны. Прежде всего, порядка 85% средств направляется на первоочередные, текущие и социально-значимые расходы, и лишь остальное – на капзатраты и «на развитие». Также почти все расходы будут исполнены через госпрограммы. Основные статьи – это социалка. В 2026 году на социально-культурную сферу расходы вырастут в полтора раза к уровню текущего года. Поэтому глава Кабмина РТ Алексей Песошин назвал проект социально-ориентированным.

На образование в 2024 году будет направлено 128,4 млрд, в 2025-м – 142,8 млрд, а в 2026-м – 159,1 млрд рублей. На здравоохранение – 107 млрд, 118,5 млрд и 131,5 млрд рублей (с учетом средств обязательного медицинского страхования), а на социальную политику – 58,2 млрд, 60,7 млрд и 63,6 млрд рублей соответственно.

На раздел «Национальная экономика» в предстоящие три года объемы расходов составят в среднем по 85 млрд рублей в год, среди наиболее крупных направлений – дорожное хозяйство, капитальные вложения, сельское хозяйство, транспорт. Также стабильно – по 11,5 млрд рублей в год – будет направляться на ЖКХ (очевидно, «бюджета развития» в этих суммах нет, только на поддержание).

Вырастут расходы на культуру и кинематографию – с 15,4 млрд в 2024-м до 19,4 млрд рублей в 2026-м, и на физкультуру и спорт – с 8,6 до 10,6 млрд рублей в те же годы.

На обслуживание государственного и муниципального долга в консолидированном бюджете на 2024-2025 годы запланировано тратить по 1,2 млрд рублей, а в 2026 году – 1,1 млрд рублей.

В итоге общий объем расходов консолидированного бюджета Республики Татарстан на 2024 год прогнозируется в объеме 397,4 млрд, на 2025 год – 418,9 млрд, а на 2026 год – 451,7 млрд рублей.

Дефицит казны вырастет с 20,3 млрд в 2024-м до 29,2 млрд рублей в последнем году трехлетки. При этом бюджеты всех муниципальных образований прогнозируются бездефицитными. По словам главы Кабмина РТ Алексея Песошина, вопрос покрытия дефицита будет стоять остро, что потребует от органов власти мобилизации доходов. Так, один из очевидных резервов – сокращение задолженности по налогам, которая на 1 сентября превысила 15 млрд рублей – это на 22% больше, чем было годом ранее.

Рустам Минниханов: «Нам надо максимально поучаствовать и в национальных проектах, и в федеральных программах, в частности, инфраструктурном меню» Фото: rais.tatarstan.ru

«В части федеральных средств ясности пока нет»

Закрывая совещание, Раис Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил коллег за проделанную работу, и отметил, что «бюджет сбалансировали». «Сегодня мы обсуждаем те средства, которые мы мобилизуем на территории республики», – подчеркнул Минниханов.

«В части федеральных средств ясности пока нет. Когда эти цифры будут появляться – нам надо максимально поучаствовать и в национальных проектах, и в федеральных программах, в частности, инфраструктурном меню, – добавил Раис. – Предполагаемые средства на модернизацию ЖКХ, есть слухи, что их объемы будут пересматривать, нам надо сразу отреагировать, чтобы получить дополнительную федеральную поддержку. У нас сложностей по освоению быть не должно, надо просто все своевременно оформить».

Муниципалитетам Минниханов пообещал: «Если у нас появятся дополнительные возможности – эти средства будут ваши и никуда они от вас не денутся».

«Итоги семи месяцев этого года неплохие, но в дальнейшем у нас уменьшится обратный акциз и, вообще, та динамика доходов, которая была и есть, замедлится. Поэтому тех зарезервированных в начале года средств надо строго придерживаться. Во-первых, надо этот год завершить. Во-вторых, главное, чтобы экономика работала. Те минусы, что мы получили по нефтяной промышленности, пока погашены за счет увеличения поступлений от других отраслей. Но нужно (положение предприятий – прим. Т-и) четко смотреть на балансовых комиссиях. И, конечно, снижать недоимку налогов, этот ресурс очень важен», – также отметил Раис Татарстана.

Рустам Минниханов потребовал в установленные сроки качественно сформировать бюджеты всех уровней и разработать проект закона о бюджете Республики Татарстан на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов. Проект закона должен поступить в Госсовет до 15 октября.