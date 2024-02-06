«Укринформ»: За убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ

К убийствам экс-депутата украинской Верховной Рады Ильи Кивы, российского военкора Владлена Татарского, генерального прокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и ряда других политических деятелей причастна Служба безопасности Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское государственное агентство «Укринформ».

Источники госагентства в СБУ заявили, что «спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из направлений работы Службы безопасности».

Илья Кива был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями 6 декабря 2023 года в подмосковной деревне Супонево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и о незаконном обороте оружия.

Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова*, осужденная впоследствии за это к 27 годам колонии строгого режима, передала военкору статуэтку в виде его собственного бюста, которая взорвалась.

Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли 16 сентября 2022 года в результате взрыва в рабочем кабинете. Следственный комитет назвал причиной случившегося «террористический акт», организованный украинской стороной.

В свою очередь депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб 6 декабря 2023-го при подрыве автомобиля. СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте, о незаконном обороте оружия и об изготовлении взрывчатки.

Специальная военная операция (СВО) началась 24 февраля 2022 года, ее инициировал Президент РФ Владимир Путин. Российские власти не раз заявляли, что спецоперация будет продолжаться до достижения поставленных целей.

* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.