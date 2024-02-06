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«Укринформ»: За убийствами Кивы и Татарского стоит СБУ
К убийствам экс-депутата украинской Верховной Рады Ильи Кивы, российского военкора Владлена Татарского, генерального прокурора Луганской народной республики Сергея Горенко, депутата Народного совета ЛНР Олега Попова и ряда других политических деятелей причастна Служба безопасности Украины. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское государственное агентство «Укринформ».
Источники госагентства в СБУ заявили, что «спецоперации по ликвидации врагов Украины являются одним из направлений работы Службы безопасности».
Илья Кива был найден мертвым с двумя огнестрельными ранениями 6 декабря 2023 года в подмосковной деревне Супонево. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве и о незаконном обороте оружия.
Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб 2 апреля 2023 года в кафе «Патриот-бар» в Санкт-Петербурге. Дарья Трепова*, осужденная впоследствии за это к 27 годам колонии строгого режима, передала военкору статуэтку в виде его собственного бюста, которая взорвалась.
Генеральный прокурор ЛНР Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко погибли 16 сентября 2022 года в результате взрыва в рабочем кабинете. Следственный комитет назвал причиной случившегося «террористический акт», организованный украинской стороной.
В свою очередь депутат Народного совета ЛНР Олег Попов погиб 6 декабря 2023-го при подрыве автомобиля. СКР возбудил уголовное дело по статьям о теракте, о незаконном обороте оружия и об изготовлении взрывчатки.
* Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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