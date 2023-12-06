СК возбудил дело после убийства экс-депутата Верховной Рады Ильи Кивы

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства экс-депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. Информация об этом появилась в Telegram-канале ГСУ СК России по Московской области.

«По предварительным данным следствия, вечером на территории парка одного из коттеджных поселков в деревне Супонево неизвестный произвел в потерпевшего выстрелы из неустановленного оружия. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Установлена личность убитого – это экс-депутат Верховной Рады Украины – Илья Кива», – указали в ведомстве.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, принимаются меры к установлению всех обстоятельств произошедшего и лиц, причастных к убийству, даны поручения оперативным службам, отрабатываются всевозможные версии произошедшего.

Ранее мы также сообщали, что газета «Украинская правда» со ссылкой на собеседников из силовых структур указала, что убийство бывшего депутата организовала СБУ.

«За ликвидацией экс-нардепа Ильи Кивы стоит Служба безопасности Украины», — говорится в материале.

По данным издания, бывшего депутата убили из стрелкового оружия.