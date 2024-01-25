Исполнительницу теракта в Петербурге Дарью Трепову* отправили в колонию на 27 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии, сообщает РИА Новости.

Исполнительница теракта, в результате которого в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще 52 человека, будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Напомним, обвинение просило для Треповой* 28 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. Обвинили ее по трем статьям: теракте, незаконном обороте взрывных устройств и в подделке документов.

Свою вину Трепова* признала только в использовании поддельного водительского удостоверения.

В последнем слове девушка заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти».



* внесена в список террористов и экстремистов.