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Исполнительницу теракта в Петербурге Дарью Трепову* отправили в колонию на 27 лет
Второй Западный окружной военный суд приговорил Дарью Трепову* к 27 годам колонии, сообщает РИА Новости.
Исполнительница теракта, в результате которого в Петербурге погиб военкор Владлен Татарский и пострадали еще 52 человека, будет отбывать срок в колонии строгого режима.
Напомним, обвинение просило для Треповой* 28 лет колонии и штраф в размере 800 тысяч рублей. Обвинили ее по трем статьям: теракте, незаконном обороте взрывных устройств и в подделке документов.
Свою вину Трепова* признала только в использовании поддельного водительского удостоверения.
В последнем слове девушка заявила, что у нее «не было ненависти» к Татарскому и она «не желала ему смерти».
* внесена в список террористов и экстремистов.
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