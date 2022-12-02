«Укрэнерго» намерена потребовать от РФ компенсацию за повреждение инфраструктуры

«Укрэнерго» собирается выставить России счет за уничтоженные и поврежденные объекты инфраструктуры Украины. Директор компании по правовым вопросам Максим Юрков заявил, что юридические аспекты по этому вопросу уже изучаются, сообщает РИА Новости.

«Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября… Составляем смету и выставим счет Российской Федерации», — сказал он.

При необходимости компания готова обратиться в Европейский суд по правам человека. По словам Юркова, опыт судебных разбирательств в отношении РФ у «Укрэнерго» уже есть – в 2020 году организация уже судилась с Россией из-за потери своих активов в Крыму.

Массированные удары по украинским объектам промышленности, энергетики и военного управления Военные силы РФ начали 10 октября после теракта на Крымском мосту, в котором Россия обвинила украинские спецслужбы. 15 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что из строя выведена уже почти половина энергетической системы страны.

Во время телефонного разговора с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Президент России Владимир Путин напомнил, что Москва долго избегала точечных ударов по украинской инфраструктуре, но позже они стали неизбежным ответом на атаки Украины.