Путин и Шольц по телефону обсудили диверсию на «Северных потоках»

По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Президента РФ Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Они обсудили диверсию на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», обстоятельства которой, уверен Путин, «нуждаются в транспарентном расследовании с участием российских профильных структур», сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, собеседники обсудили различные аспекты ситуации вокруг Украины. Президент РФ в ходе разговора назвал деструктивной позицию Германии и других западных государств, поставляющих оружие украинской стороне. По его мнению, немецким властям стоит пересмотреть свое отношение к конфликту.

Глава российского государства также заявил, что военные РФ долгое время обходились без ударов по украинской инфраструктуре, но теперь такие меры стали «вынужденной и неизбежной ответной реакцией» на атаки против гражданских объектов России, включая Крымский мост и объекты энергетики.

Путин и Шольц затронули и реализацию Стамбульских договоренностей от 22 июля этого года о вывозе украинского зерна из черноморских портов и разблокировании экспорта продовольствия и удобрений из России.

«Акцентирована необходимость добросовестного комплексного выполнения „зерновой сделки“, что подразумевает устранение всех барьеров и для российских поставок», — подчеркнули в пресс-службе Президента РФ.

Ранее сегодня Олаф Шольц призвал вернуться к существовавшему в Европе «довоенному миропорядку». При этом, по его словам, для этого необходимо желание российских властей соблюдать действовавшие после окончания холодной войны правила, пишет газета The Times.

Нынешнюю политику РФ канцлер ФРГ сравнил с «имперским подходом» XVII–XIX веков, когда более сильная страна считала себя вправе навязывать собственные правила соседним государствам. «Это никогда не может быть принято», — подчеркнул он.