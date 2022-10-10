«Первый эпизод сыгран»: хронология и итоги массовых ракетных ударов по Украине

Сегодня утром вся Россия и весь мир пристально следили за новостями о массовых ракетных ударах по территории Украины. «Татар-информ» разобрался в произошедшем с самого начала и составил хронологию утренних событий.

Сегодня в девятом часу утра все новостные телеграм-каналы России и Украины начали в унисон публиковать информацию о серии взрывов в Киеве и других крупных городах и областях Украины. Расскажем поэтапно, что произошло сегодня на территории Украины, а также к каким последствиям привели несколько волн ракетных ударов.

В Киеве встало метро

Около половины девятого утра начали появляться сообщения о первых взрывах. Сначала прогремело порядка четырех взрывов – один из ракетных ударов пришелся в район здания СБУ.

Спустя несколько минут взрывы продолжились – пришла новая волна ракетных ударов. Местные жители начали прятаться в метро. В половину десятого Киевский метрополитен принял решение остановить движение поездов по красной ветке, а немногим позже движение приостановили и на всех линиях.

Владимир Зеленский в первый раз прокомментировал ситуацию в 9.43 – он заявил о воздушной тревоге на всей территории Украины.

В результате многочисленных ракетных ударов был нанесен ущерб объектам критической инфраструктуры Киева. На Киевской ТЭЦ произошел крупный пожар, видео которого сразу же разошлось по всем каналам и чатам.

«Украинские железные дороги» заявили, что в результате взрывов повреждена крыша центрального вокзала в Киеве. Также один из ракетных ударов «прилетел» в один из пешеходных мостов Киева, который известен как «Мост Кличко».

Один из ударов пришелся в районе бизнес-центра «101 Tower», видео последствий прогремевшего взрыва появилось в соцсетях. По некоторым данным, в этом здании располагались департаменты силовых ведомств Украины.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что все школы Украины с сегодняшнего дня перешли на дистанционное обучение.

Львов и Харьков обесточены

Одновременно с началом ракетных ударов в Киеве один за другим начали появляться сообщения о взрывах и в других городах и областях Украины.

«Отмотаем» обратно к девяти часам утра – на фоне ударов в Киеве местные СМИ начинают сообщать о взрывах в Житомирской области и Днепропетровске. Проходит несколько минут – первые взрывы слышны во Львове и Тернополе, некоторые районы этих городов остаются без света.

Половина десятого – в Киевской области наблюдаются резкие перепады напряжения в электросети. Начинается новая волна взрывов в Львове и Днепропетровске.

Спустя двадцать минут сообщается об ударах по энергетической инфраструктуре Львовской области. Взрывы начинаются в Харькове, некоторые из местных жителей остались без света.

Еще через несколько минут сообщают о первых ракетных ударах в Ивано-Франковске и Ровно, а также по Конотопу в Сумской области.

Около двадцати минут одиннадцатого мэр Харькова подтверждает информацию об ударах по объектам энергетической инфраструктуры – к проблеме со светом добавляется отсутствие водоснабжения. На западе Украины повреждена контактная сеть, в связи с чем поезда задерживаются.

Половина одиннадцотого – во Львове не работает ТЭЦ, еще большая часть города осталась без света. Без воды и электричества остались Полтавская область и областной центр Хмельницкого.

Ближе к одиннадцати по техническим причинам приостанавливает работу харьковское метро. В это же время появляются первые сообщения о взрывах в Одессе.

Спустя несколько точных выстрелов Львов и Харьков становятся полностью обесточенными, а «Укрэнерго» заявляет о возможных перебоях со светом на всей территории Украины.

Сергей Аксенов: «Если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен» Фото: glava.rk.gov.ru

Ответ за Крымский мост

Произошедшее сегодня утром не осталось без комментариев высокопоставленных лиц. Так, глава Крыма Сергей Аксенов заявил об изменениях подходов к проведению спецоперации.

«Говорил с первого дня СВО, что если бы такие действия по уничтожению инфраструктуры врага предпринимались каждый день, то мы бы уже в мае все закончили и киевский режим был бы разгромлен. Надеюсь, что теперь темпы операции сбавляться не будут», – сообщил Аксенов.

Настрой коллеги поддержал Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Он обратился напрямую к президенту Украины.

«Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты думал: тебе можно, а другим нельзя? <…> Беги, Зеленский, беги, не оглядываясь, в сторону Запада», – добавил Кадыров.

Кроме того, глава Чечни признался, что теперь он доволен ведением спецоперации на все сто процентов.

Все цели достигнуты

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что ракетные удары по территории Украины проводятся в рамках спецоперации, а подробной информации стоит дождаться от Минобороны РФ. Ведомство не заставило себя ждать.

В Минобороны РФ заявили, что все цели сегодняшних ударов достигнуты: системы военного управления, связи и энергетики Украины поражены.

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил в своем телеграм-канале, что «первый эпизод сыгран», а также предупредил, что будут и другие.

«Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России. Поэтому помимо защиты наших людей и охраны границ страны целью наших будущих действий, на мой взгляд, должен стать полноценный демонтаж политического режима Украины», – добавил он.

Ответы будут жесткими и соответстовать угрозам

На оперативном совещании Совбеза России Владимир Путин сообщил, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС, а также пыталась подорвать «Турецкий поток».

«Оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно», – заявил Путин.



Сегодняшние массированные удары высокоточным оружием были нанесены по объектам энергетики, военного управления и связи Украины. Это решение было принято совместно с Минобороны РФ и по плану Генштаба.

«В случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз», – заключил Президент РФ.