Призрак швейных машин и аферы с грантами: экс-владелец чулочной фабрики выслушал приговор

За аферы с грантами и обман крупной уральской компании на 25 млн рублей некогда успешный казанский бизнесмен и владелец чулочной фабрики сегодня отправился за решетку. Защита настаивает, что всему виной крах бизнеса, обвинение уверено – все это хладнокровный расчет ради похищенных миллионов. Подробнее – в репортаже ИА «Татар-информ».

Сегодня Вахитовский суд вынес окончательный приговор некогда успешному казанскому бизнесмену и владельцу чулочной фабрики Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Впервые на скамье подсудимых бывший владелец Казанской чулочно-носочной фабрики оказался в 2018 году, когда дело о многомиллионных аферах было передано в Вахитовский районный суд Казани. Уголовное дело разделилось на два: первое связано с лжепоставками швейных машин уральской компании, второе – об аферах с грантами. Сегодня Вахитовский суд объединил оба эпизода и вынес Новоселову окончательный приговор.

Перед оглашением приговора подсудимый переговорил со своим адвокатом – нетрудно догадаться, что они обсуждали дальнейший план действий. Суд вновь приговорил бизнесмена к реальному сроку лишения свободы, решение будут обжаловать.

«Как бизнесмен мой подзащитный, к сожалению, не просчитал все возможные риски и последствия. К уголовной ответственности Новоселов привлекается впервые, поэтому считаю, что ему можно было назначить срок, не связанный с реальным лишением свободы. К тому же приговор по предыдущему эпизоду не вступил в законную силу, на данный момент мы его обжалуем, а значит, вина моего подзащитного все еще не установлена и не доказана», – высказался адвокат подсудимого Сергей Пырочкин.

У стороны гособвинения были все основания полагать, что Новоселов заслуживает более строгого наказания. Прокурор просил отправить подсудимого за решетку на 7 лет.

Как владелец чулочной фабрики «кинул» уральскую фирму

Как оказалось, многомиллионные аферы бывший владелец Казанской чулочно-носочной фабрики Новоселов проворачивал не один, а со своим приятелем – неким Погосяном. Его имя фигурировало в материалах уголовного дела. Где находится приятель владельца фабрики, неизвестно до сих пор – Погосян скрылся за несколько месяцев до возбуждения уголовного дела, после чего его объявили в розыск.

У стороны гособвинения были все основания полагать, что Новоселов заслуживает более строгого наказания Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

В 2018 году приятели «развели» уральскую компанию «Практики ЛК» почти на 23 млн рублей. Новоселов заключил с фирмой договор на поставку сорока новых японских швейных станков Yamato. Следствие считает, что деньги, которые заказчик перевел за технику, «осели» на счетах подконтрольных фирм Новоселова и Погосяна. Уральская компания «Практики Л» существует на рынке уже более 18 лет и ни разу за все это время не была замешана в подобных скандалах.

«Для своего преступного замысла Новоселов привлекал организации своих знакомых. Те должны были выступить в роли фиктивных продавцов швейных машин. В итоге деньги, которые были выделены компанией на покупку оборудования, остались у Новоселова», – следует из материалов дела.

Почти год приятели обещали уральцам, что швейные машинки вот-вот к ним придут. По факту техника даже не пересекала таможенную границу. Не дождавшись оборудования, уральцы обратились с заявлением в полицию. Судебные разбирательства длились больше двух лет, в конечном счете Новоселова приговорили к трем с половиной годам колонии общего режима.

Вдобавок Новоселов оказался замешан в аферах с грантами. По версии следствия, владелец фабрики предоставил ложные сведения в Центр поддержки малого и среднего бизнеса и получил субсидии. Сумма ущерба составила 3 миллиона рублей.

Если и есть какая-либо вина Новоселова, уверяет защита, то только в том, что как бизнесмен он не просчитал всевозможные риски Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Версия защиты и подсудимого

Если и есть какая-либо вина Новоселова, уверяет защита, то только в том, что как бизнесмен он не просчитал всевозможные риски. Новоселов, настаивает адвокат, прогорел, причем в прямом смысле слова – дважды на его фабрике происходил пожар, последний случился 30 мая 2018 года. Именно на него и свалил вину защитник Новоселова. По его словам, именно тогда у фирмы начались финансовые трудности.

«Во время пожара на фабрике сгорел один из цехов. Конечно же, это принесло большие убытки, и фабрика просто не смогла покрывать платежи. Помимо этого, если говорить о втором эпизоде, где моего подзащитного обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения, – здесь ему предъявлено обвинение как должностному лицу, хотя на самом деле он им не является. Он не является госслужащим», – прокомментировал сложившуюся ситуацию адвокат подсудимого Сергей Пырочкин.

Новоселов тогда был уверен, что причиной пожара на фабрике был поджог. Однако эксперты эту версию опровергли, в заключении говорится, что пожар произошел из-за нарушения требований пожарной безопасности руководством фабрики.

Так или иначе, версия бывшего владельца фабрики и его адвоката суд не убедила. Ближайшие пять лет Новоселов проведет в колонии общего режима. Кроме того, суд назначил ему штраф в 400 тысяч рублей.