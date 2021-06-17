Владельцу казанской фабрики грозит пять лет колонии за аферы с поставкой швейных станков

В Вахитовском суде Казани прошли прения по делу о многомиллионных аферах с поставкой японских швейных станков Yamato. На скамье подсудимых – владелец и бывший директор «Казанской чулочно-носочной фабрики» Максим Новоселов. Общий ущерб по делу превысил 23 млн рублей.

По версии обвинения, Новоселов и его партнер Арман Погосян, владелец фирмы «Гранд», в 2018 году убедили знакомого директора компании «Завод «КриалЭнергоСтрой» Расима Киямова заключить договор на поставку японских швейных машин для уральской фирмы «Практики ЛК», чтобы потом передать их в лизинг «Гранду». Киямову они объяснили, что его фирма нужна лишь для вида, на самом деле нужное оборудование для швейного цеха поставит компания «Стандарт».

«Новоселов привлекал организации, своих знакомых, которые выступали в роли фиктивных продавцов швейных станков, они не были в курсе его преступного замысла. Средства, которые в итоге выделялись лизинговой компанией, путем различных махинаций оказывались у подсудимого», — прокомментировал позицию обвинения старший помощник прокурора города Казани Руслан Габитов.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Причем Погосян на момент возбуждения дела успел скрыться, уголовное дело в его отношении было выделено в отдельное производство.

Адвокат обвиняемого Сергей Пырочкин не согласился с версией обвинения и попросил суд полностью оправдать своего подзащитного. По его мнению, Новоселов и его предприятие выступали в качестве поручителя компании «Гранд». Новоселов, будучи директором «Казанской чулочно-носочной фабрики», таким образом хотел расширить ассортимент товаров, которые он поставлял на рынок.

«Из 44 млн полученного лизинга половину средств они выплатили, говорить здесь о хищении нет никакого смысла. И у той, и у другой компании обороты под сотни миллионов рублей. Непродуманный, непросчитанный риск имеет место быть. Один из цехов „Гранда“ сгорел, это привело к образованию убытков и невозможности обслуживать лизинговые платежи», — прокомментировал Пырочкин.

Тем не менее, на прошлом заседании обвинение попросило суд признать вину Новоселова полностью доказанной и отправить его в колонию общего режима на 5 лет.

Сегодня прения по делу были завершены, судья объявил перерыв для подготовки подсудимого к последнему слову.