«Кинул» уральский завод, присвоил грант в 3 млн: за что судят хозяина чулочной фабрики

Отправить за решетку на 7 лет – такое наказание требует прокуратура для владельца Казанской чулочно-носочной фабрики, который погряз в аферах на миллионы. На обманутой стороне уральский завод и Центр поддержки бизнеса. Однако, по мнению защиты, виной всему пожар, который стал началом краха фабрики. Мнение сторон – в репортаже ИА «Татар-информ».

Истории о многомиллионных аферах владельца Казанской чулочно-носочной фабрики Максима Новоселова началась в 2018 году, когда он решил заняться поставкой швейных станков

Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

История о многомиллионных аферах владельца Казанской чулочно-носочной фабрики Максима Новоселова началась в 2018 году, когда он решил заняться поставкой швейных станков. Новейшее оборудование из Японии, цена оправдывает качество – именно так Новоселов убедил уральскую компанию «Практики ЛК» приобрести у него импортную технику.

«Для своего преступного замысла Новоселов привлекал организации своих знакомых. Те должны были выступить в роли фиктивных продавцов швейных машин. В итоге деньги, которые были выделены компанией на покупку оборудования, остались у Новоселова», – рассказал гособвинитель.

За швейные машины руководство уральской компании заплатило порядка 45 миллионов рублей. Но оборудование до заказчика так и не дошло. Все эти миллионы Новоселов присвоил, уверено следствие.

Гособвинитель: «Для своего преступного замысла Новоселов привлекал организации своих знакомых. Те должны были выступить в роли фиктивных продавцов швейных машин» Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Суд вынес приговор, но в деле вскрылись новые аферы

Разбирательства между Новоселовым и уральской компанией закончились тем, что в отношении владельца чулочной фабрики было возбуждено уголовное дело. Ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, сам он позже оказался на скамье подсудимых. Дело рассматривал Вахитовский районный суд Казани.

В суде адвокат Новоселова уверял, что часть денег подсудимый вернул заказчику, то есть фактически сумма ущерба снизилась до 23 миллионов рублей. Что же с оставшейся половиной долга? Здесь защита свалила вину на пожар, который уничтожил часть фабричных цехов, после чего у Новоселова начались финансовые трудности.

Пожар произошел 30 мая 2018 года. Новоселов тогда был уверен, что причиной возгорания был поджог, он даже написал заявление в полицию. Однако в возбуждении уголовного дела ему было отказано, дознание сослалось на официальную причину пожара, которую назвали эксперты, – огонь вспыхнул из-за нарушения требований пожарной безопасности самим владельцем фабрики.

«Из 44 миллионов рублей половина средств была выплачена. Говорить здесь о хищении нет никакого смысла. Понятно, что в компании были обороты под сотни миллионов рублей. Непродуманный, непросчитанный риск имеет место быть. Один из цехов сгорел, это привело к образованию убытков и невозможности обслуживать лизинговые платежи», – озвучил свою версию случившегося адвокат Новоселова Сергей Пырочкин.

«Один из цехов сгорел, это привело к образованию убытков и невозможности обслуживать лизинговые платежи», – озвучил свою версию случившегося адвокат Новоселова Сергей Пырочкин Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Однако суд посчитал версию адвоката неубедительной. В августе минувшего года Новоселова приговорили к трем годам лишения свободы. Но на этом судебные разбирательства не закончились – в деле вскрылись новые эпизоды. В этот раз владелец чулочной фабрики оказался замешан в аферах с грантами.

«Новоселов обвиняется в том, что ввел в заблуждение сотрудников Центра развития и поддержки среднего и малого бизнеса. Он предоставил им недостоверные сведения, чтобы получить субсидии на покупку нового оборудования», – рассказал прокурор.

Таким образом, Новоселов завладел еще тремя миллионами, уверено следствие. Сегодня по данному эпизоду суд перешел к прениям, прокурор попросил отправить подсудимого за решетку на 7 лет, это с учетом приговора, который был вынесен ему ранее.

В ближайшее время Новоселов выступит с последним словом, после этого суд примет окончательное решение.

В ближайшее время Новоселов выступит с последним словом, после этого суд примет окончательное решение Фото: © Елена Саляхова / ИА «Татар-информ»

Пять лет в Татарстане и планы захватить зарубежный рынок

До того как вскрылись аферы Максима Новселова, его чулочная фабрика просуществовала в Казани почти пять лет. За это время бизнесмен успел получить десятки госконтрактов на поставку носков и гольфов в интернаты и дома престарелых Кировской области. Также фабрика поставляла колготки в детские интернаты Ямало-Ненецкого округа.

Общий оборот фабричного производства Новоселов оценивал почти в 200 миллионов рублей. В дальнейшем предприниматель планировал запустить производство и за рубежом. К слову, мужчина продолжает числиться в списке учредителей чулочной фабрики, сама фирма не ликвидирована.