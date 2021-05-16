Украинский журналист: Не верю, что встреча Путина и Зеленского состоится

В ближайшее время переговоры президентов России и Украины вряд ли состоятся. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), представляющий отдельные районы Донецкой области, журналиста Сергей Гармаша.

«Я не верю, что такая встреча будет, поскольку, опять же, Путин не пойдет на эту встречу, если мы там будем говорить о Донбассе, а он прекрасно понимает, что мы в любом случае будем говорить о Донбассе, — заявил он. — Потому что если Зеленский не скажет на этой встрече о Донбассе и о Крыме, то это фактически будет означать признание Зеленским того, что Донбасс — это внутренняя проблема, а не межгосударственная. И я уверен, что наш Президент тоже на это не пойдет».

По его мнению, обсуждение данной встречи, а также сопутствующие «политические торги и манипуляции» имеют непосредственное отношение к предстоящему саммиту Путина с Президентом США Джозефом Байденом.

Ранее Президент Украины предложил российскому лидеру провести переговоры в Донбассе, однако представители самопровозглашенных республик не должны к ним привлекаться. Затем Зеленский предложил провести встречу в Ватикане: «Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе».

Такой «полет фантазии» – свидетельство того, что Зеленскому нечего сказать Президенту России, считают политологи.