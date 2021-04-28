Зеленский: Ватикан стал бы идеальным местом для обсуждения мира в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан — самое подходящее место для диалога с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.

«Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», — считает Зеленский.

Он добавил, что встреча с Путиным «обязательно» состоится.

«Это необходимо для того, чтобы остановить войну в Донбассе и завершить мирный процесс», — заключил Президент Украины.

Ранее Киев заявил, что согласен провести переговоры, касающиеся ситуации на юго-востоке Украины, однако самопровозглашенные республики не могут участвовать в них ни в минском, ни в нормандском формате.