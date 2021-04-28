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Ру Тат
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28 апреля 2021  12:18

Зеленский: Ватикан стал бы идеальным местом для обсуждения мира в Донбассе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Ватикан — самое подходящее место для диалога с российским лидером Владимиром Путиным о ситуации в Донбассе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на La Repubblica.
«Святой престол мог бы стать идеальным местом для диалога о мире в Донбассе», — считает Зеленский.
Он добавил, что встреча с Путиным «обязательно» состоится.
«Это необходимо для того, чтобы остановить войну в Донбассе и завершить мирный процесс», — заключил Президент Украины.

Ранее Киев заявил, что согласен провести переговоры, касающиеся ситуации на юго-востоке Украины, однако самопровозглашенные республики не могут участвовать в них ни в минском, ни в нормандском формате.

Донбасс зеленский владимир
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