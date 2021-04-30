Политолог: Зеленскому нечего сказать Путину, поэтому он и придумывает какие-то отговорки

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нечего сказать российскому лидеру Владимиру Путину. Отсюда и «полет фантазии» относительно мест для проведения встречи: от Донбасса до Ватикана. Об этом рассказал политолог Дмитрий Родионов в беседе с Пятым каналом.



«То он предлагал в Донбассе встретиться, то в Ватикане. Давайте рассмотрим Мекку, Тибет — что еще у нас есть из религиозных центров?» — заметил он.

Главная цель таких заявлений со стороны Зеленского — показать аудитории, что он готов к диалогу, предлагает Владимиру Путину различные варианты, а тот отказывается.



«Зеленский начинает придумывать какие-то отговорки. <...> Давайте еще придумаем на дне Марианской впадины встретиться или на МКС. Что за бред? До тех пор, пока Зеленский не будет выполнять Минские соглашения, Донбасс не будет обсуждаться в принципе с Путиным», — считает политолог.



Ранее в интервью римской газете La Repubblica Президент Украины заявил, что оптимальным местом для обсуждения мира на Донбассе мог бы стать Святой престол. При этом самопровозглашенные республики, по мнению Киева, не должны участвовать в обсуждении ни в минском, ни в нормандском формате.