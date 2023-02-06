Украинский военный сообщил о потере ВСУ контроля над третью Артемовска

Российская армия заняла больше трети Артемовска (украинское название — Бахмут) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщило издание «Страна.ua» со ссылкой на украинского офицера Дениса Ярославского.

«Нужно признать, что противник учится, противник сложный. И легкой прогулки здесь нет», – сказал он, подчеркнув, что ситуация в городе остается напряженной.

Ранее СМИ писали, что ВСУ якобы отступают из северных районов Артемовска, однако основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин это опроверг, заявив, что тяжелые бои в городе ведутся «за каждую улицу, за каждый дом».

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Ожесточенные бои в окрестностях города идут с июля прошлого года.