Пригожин о ситуации в Артемовске: ВСУ никуда не отступают, бои идут за каждый дом

Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы отступают из северных кварталов Артемовска. По его словам, идут тяжелые бои, и украинские военные не отступают.

«ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку. Конечно приятно, что СМИ желают отступления ВСУ, но этого не происходит ни в северных кварталах, ни в южных, ни в восточных», – приводит слова Пригожина его пресс-служба.

Напомним, ранее он призвал украинского Президента Владимира Зеленского не выводить войска из Артемовска. Один из бойцов «Вагнера» сегодня сообщил, что в боях за Артемовск участвует регулярная украинская армия, а не наемники.

Артемовск находится на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Этот город является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.