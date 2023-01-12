Украинский посол в Анкаре опроверг поставки турецких кассетных боеприпасов

Турция не предоставляла Украине кассетные боеприпасы, цель сообщений о таких поставках — нанести ущерб отношениям двух стран и их международному имиджу. Об этом заявил украинский посол в Анкаре Василий Боднар, сообщает агентство Anadolu.

«Я всецело отвергаю эти утверждения, не имеющие ничего общего с действительностью. Эта новость создана в качестве психологического оружия с целью ущерба имиджу Турции», — предположил дипломат, назвав статью издания Foreing Policy о таких поставках «не более чем сплетней».

К тому же, по словам Боднара, международное право запрещает использовать кассетные боеприпасы, а Украина придерживается международных норм, в том числе и в ходе конфликта с Россией.

Ранее Foreign Police рассказало, что в ноябре 2022 года Турция начала тайно поставлять Украине усовершенствованные конвенционные боеприпасы двойного назначения (Dual-purpose improved conventional munitions, DPICM), которые могут содержать до 88 суббоеприпасов. Эти снаряды были произведены по соглашению с США во времена холодной войны.

При этом впоследствии официальный Кремль усомнился в том, что турецкая сторона поставляет кассетные боеприпасы Киеву.

Стоит отметить, что Турция, Украина и Соединенные Штаты (как, кстати, и Россия) не являются участниками Конвенции по кассетным боеприпасам, которая запрещает их использование, передачу и накопление.