Все-таки мы партнеры: Песков усомнился, что Турция поставляет кассетные боеприпасы Киеву

Достоверность сведений о поставках Турцией кассетных боеприпасов на Украину вызывает сомнения. Кремль следит за данной ситуацией, рассказал журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.

Ранее в издании Foreign Policy появилась информация о том, что Анкара с ноября прошлого года передает Киеву кассетные боеприпасы американского образца.

«Здесь, конечно, трудно говорить о достоверности этих сообщений. Вы знаете, что фейков больше, чем достоверных и правдивых сообщений, — цитирует представителя Кремля РИА Новости. — Поэтому, безусловно, мы все это внимательно отслеживаем».

Он добавил, что Турция является членом НАТО и несет обязательства перед партнерами по альянсу. Так, к примеру, она передает Украине беспилотники Bayraktar.

«Одновременно нас с Турцией объединяют все-таки весьма и весьма партнерские отношения, которые основываются на взаимной выгоде, на взаимном понимании, взаимном уважении и взаимной готовности обсуждать самые нелегкие проблемы», — отметил он.