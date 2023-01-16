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Политика
16 января 2023  07:49

Украинский пленный рассказал о девяти американских наемниках в Соледаре

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В Соледаре находится по меньшей мере девять американских наемников, рассказал РИА Новости украинский мобилизованный, попавший в плен в этом городе.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заметил он.

По его словам, он способен отличить американцев от поляков, так как знает оба этих языка. «Да, девять, девять», — ответил он на вопрос о количестве наемников. Все они входят в штурмовые подразделения и вооружены винтовками производства США.

Ранее Минобороны РФ доложило, что освобождение города было завершено вечером 12 января, в операции участвовала разнородная группировка российских сил.

 

#наемники
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