Украинский пленный рассказал о девяти американских наемниках в Соледаре

В Соледаре находится по меньшей мере девять американских наемников, рассказал РИА Новости украинский мобилизованный, попавший в плен в этом городе.

«Потом пришли эти вот наемники. Эти, которых я увидел. Американцы. Эти не по-нашему говорили», — заметил он.

По его словам, он способен отличить американцев от поляков, так как знает оба этих языка. «Да, девять, девять», — ответил он на вопрос о количестве наемников. Все они входят в штурмовые подразделения и вооружены винтовками производства США.

Ранее Минобороны РФ доложило, что освобождение города было завершено вечером 12 января, в операции участвовала разнородная группировка российских сил.