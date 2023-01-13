Минобороны РФ: Освобождение Соледара завершено вечером 12 января

Вечером 12 января было завершено освобождение Соледара – города, который имеет важное значение для продолжения успешных наступательных действий на донецком направлении. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ.

«Установление полного контроля над Соледаром позволяет отрезать пути снабжения украинских войск в расположенном юго-западнее городе Артемовск, после чего заблокировать и взять в „котел“ остающиеся в нём подразделения ВСУ», — разъясняется в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В Минобороны отметили, что взятие города стало возможным благодаря постоянному огневому поражению противника штурмовой и армейской авиацией, а также ракетными войсками и артиллерией группировки российских сил. Они непрерывно наносили удары по позициям ВСУ в Соледаре, препятствуя переброске резервов, снабжению боеприпасами и попыткам отхода противника на другие рубежи обороны.