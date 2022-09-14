Украинские войска обстреляли паромную переправу у Антоновского моста под Херсоном

Вооруженные силы Украины сегодня утром вновь обстреляли паромную переправу через Днепр у Антоновского моста под Херсоном. Об этом заявил врио главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Сергей Елисеев в эфире телеканала «Россия 24».

«Несмотря на то, что Антоновский мост у нас не работает, вооруженные силы Украины продолжают наносить по нему ракетные удары... Сегодня рано утром в очередной раз вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по паромной переправе», — приводит слова чиновника РИА Новости.

Украинские войска начиная с июля регулярно наносят удары по Антоновскому мосту с помощью американских реактивных систем залпового огня HIMARS. Таким образом они стараются помочь своему контрнаступлению на этом направлении.

В начале сентября заместитель главы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал ТАСС, что передвижение автомобилей по Антоновскому мосту невозможно. По его словам, сооружение полностью закрыто, причем смысла восстанавливать его пока нет.

РСЗО HIMARS способны запускать на расстояние до 84 километров корректируемые по GPS реактивные снаряды, которые предназначены для уничтожения командных пунктов, складов и объектов инфраструктуры.