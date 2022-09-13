Потери Вооруженных сил Украины после начала контрнаступления на Херсонском направлении превысили 3,5 тыс. человек. Об этом заявил заместитель главы пророссийской военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Сейчас, по нашей информации, украинские войска уже потеряли более 3500 человек», — поделился Стремоусов своим видением ситуации на поле боя.

При этом, по словам представителя ВГА, в населенных пунктах, о взятии которых под контроль заявила украинская сторона, не было российских войск. «Это села буферной зоны», — сказал он.

Ранее Министерство обороны РФ рассказало, что в период с 6 по 8 сентября украинские войска потеряли более 12 тыс. человек в ходе боев на Николаево-Криворожском направлении.

При этом 10 сентября власти Донецкой народной республики сообщили, что на другом участке фронта, в Харьковской области, российские войска оставили город Изюм. В российском Минобороны после этого заявили, что из районов Изюма и Балаклеи силы были переброшены на Донецкое направление.

С 24 февраля Россия по инициативе Президента РФ Владимира Путина проводит специальную военную операцию на Украине. После начала спецоперации Роскомнадзор потребовал от СМИ освещать ее ход только на основе официальных российских источников.