«Ъ»: Дисконт на Urals в Новороссийске вырос из-за атак на танкеры в Черном море

Дисконт на российскую нефть Urals в порту Новороссийска к 24 июля за неделю увеличился с 25,5 до 26,6 доллара за баррель. Об этом со ссылкой на подсчеты Центра ценовых индексов (ЦЦИ) пишет газета «Коммерсантъ».

Более высокие значения скидки в Новороссийске отмечались в феврале этого года. Средняя экспортная стоимость Urals, по информации аналитиков, равняется 69,2 доллара за баррель.

Согласно последним доступным данным ЦЦИ, отмечает издание, в июне через Новороссийск отгружалось в среднем 98 тыс. тонн российской нефти в сутки. На порт приходилось около 18,8% ее морского экспорта.

На неделе с 6 по 12 июля среднесуточные отгрузки через Новороссийск составляли 43 тыс. тонн (8,7% от морского экспорта), а с 13 по 19 июля – 80 тыс. тонн (16%). По сведениям агентства Bloomberg, за неделю с 20 по 26 июля в порту российской нефтью было загружено четыре танкера – на три меньше, чем неделей ранее, и в два раза меньше, чем с 6 по 12 июля.

Нестабильность в Черном море спровоцировала отток части судовладельцев, не желающих подвергать танкеры рискам ни под какие страховые гарантии, объяснил происходящее аналитик ЦЦИ Давид Мартиросян. Однако от Новороссийска больше зависит экспорт казахской нефти, чем российской, уточнил управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов.

Из Новороссийска объемы могут быть перераспределены на балтийские порты, рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков. В Приморске, согласно данным ЦЦИ, дисконт на Urals снизился за неделю с 26,8 до 26 доллара за баррель. Спрос на российскую нефть поддержало сокращение предложения нефти из Саудовской Аравии из-за морской блокады со стороны союзных Ирану йеменских повстанцев-хуситов.

Генеральный директор Open Oil Market Сергей Терешкин предположил, что в дальнейшем стоит ожидать дифференциации скидок в зависимости от порта погрузки. Кроме того, из-за рисков в Черном море может временно снизиться роль Египта как страны-транзитера. Дело в том, что на данный момент значительная часть поставок российской нефти в Индию идет через третьи страны, прежде всего – Египет и Сингапур.

По оценке старшего аналитика компании «Эйлер» Андрея Полищука, при стабильных объемах экспорта выручка российских нефтяных компаний по итогам июля может оказаться примерно на 15% ниже июньской – в том числе и из-за меньшей средней цены Urals в течение месяца.

Беспилотники ВСУ 19 июля атаковали нефтяной терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море. Атака была произведена во время погрузочных операций на выносных причальных устройствах, нападению подверглись два морских танкера – ASIA и NISSOS IOS. На ASIA находилась нефть компании «Тенгизшевройл» (Chevron), а на NISSOS IOS – компаний «Кашаган Б.В.» и «Матен» АО НК «КазМунайГаз».

На следующий день, 20 июля, дроны атаковали танкер Nelsa около терминала КТК. После попадания БПЛА на судне начался пожар, экипаж пришлось эвакуировать. Погрузочные операции были остановлены. Объекты КТК прежде уже становились целями украинских ударов в ноябре прошлого и апреле этого года.

В результате Казахстан до конца недели остановил поставки нефти по трубопроводу КТК в направлении морского терминала под Новороссийском, но возобновил их 27 июля. О недопустимости ударов по не принадлежащим России судам в акватории Черного моря Украину предупредили Соединенные Штаты, о чем со ссылкой на источники написала газета The Wall Street Journal.